Haberler

Seda Sayan'ın yüzündeki şişliğin sebebi ortaya çıktı

Seda Sayan'ın yüzündeki şişliğin sebebi ortaya çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yüzündeki alışılmışın dışında "şişkin" halleriyle sosyal medyanın diline düşen Seda Sayan sessizliğini bozdu. Sayan, çekim öncesi yaptırdığı estetik işlemin etkisiyle yüzünün şiştiğini ve verdiği sözden dönemediği için kamera karşısına o halde geçtiğini ifade etti.

  • Seda Sayan, yüzündeki şişliğin geçen yüzüne yaptırdığı işlemden kaynaklandığını açıkladı.
  • Doktoru, işlemden 3 gün sonra yüzünün şişeceğini önceden uyarmıştı.
  • Seda Sayan, yüzü şişmiş halde Enis Arıkan'ın programına çekim sözünü yerine getirmek için gitti.

Yıllardır hem sahnelerde hem de ekranlarda geniş bir hayran kitlesine sahip olan Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde yüzündeki belirgin şişlikle sosyal medyada gündem oldu. Enis Arıkan'ın programına konuk olan Sayan'ın, yüz hatlarının alışılmışın dışında "şişkin" görünmesi kısa sürede dikkat çekti. Görüntülerin ardından sosyal medyada yapılan yorumlar artarken, Seda Sayan'dan konuyla ilgili samimi açıklamalar geldi.

Seda Sayan'ın yüzündeki şişliğin nedeni ortaya çıktı

YÜZÜNDEKİ ŞİŞLİĞİN NEDENİNİ İLK KEZ AÇIKLADI

Yaptırdığı estetik operasyonlarla sık sık magazin gündemine gelen Seda Sayan, program çekimi öncesinde yüzüne işlem yaptırdığını ve bu nedenle şişlik oluştuğunu söyledi. Doktorunun kendisini uyardığını belirten Sayan, Enis Arıkan'a verdiği söz nedeniyle çekimi iptal edemediğini ifade etti.

Seda Sayan'ın yüzündeki şişliğin nedeni ortaya çıktı

"DAVUL OLDUM, HESABA KATMAMIŞTIM"

Seda Sayan açıklamasında, "Geçen yüzüme işlem yaptırdım. Doktorum dedi ki '3 gün sonra şişecek.' Davul oldum. Ben de hesaba katmamıştım… O gün de Enis Arıkan'ın programına çekim sözüm var. Her şey hazır, iptal edemem. Gittim davul gibi suratla… Evdeki en iğrenç peruğu buldum. Eski, kötü… Ama tek kaküllü oydu. O bile gizleyemedi. Suratım şişti." ifadelerini kullandı.

Çağla Taşcı
Çağla Taşcı
Haberler.com - Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCan:

Kaç gündür uykularımız kaçıyordu , ne enflasyon ne geçin sıkıntısı hepsini unuttuk , Seda Sayan ın yüzüne ne oldu diye düşünüyorduk ohhhh çok şükür öğrendik .

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oosterwolde'ye bomba talip! Saniyesinde yanıtladılar

Oosterwolde'ye bomba talip! Saniyesinde yanıtladılar
Mehmet Akif Ersoy'un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa 'İkimiz de bekarız' diyerek evde görüşmek istedi

Cebeci'nin "Bekarız" diye yaptığı teklifine yanıtı bakın ne olmuş
Bunu kimse beklemiyordu! Venezuela borsası uçuşa geçti

Maduro'nun kaçırılmasının ardından Venezuela'da sürpriz gelişme
İç savaş kapıda! İran'daki protestolarda bilanço korkunç boyutlara ulaştı

İç savaş kapıda! Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Oosterwolde'ye bomba talip! Saniyesinde yanıtladılar

Oosterwolde'ye bomba talip! Saniyesinde yanıtladılar
200 gram altını montunda unuttu, dürüst esnaf sahibine teslim etti

1 milyon liradan fazla parasını en olmadık yerde unuttu
İstanbul'a kar geliyor! Cuma gününden sonra tüm hava sistemi değişecek

İstanbul'a kar geliyor! Tarih verildi, tüm hava sistemi değişecek