NAMAZ HABERLERİ

Kalın: İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya girerek ses bombalarıyla saldırmasını şiddetle kınıyoruz
Son Dakika | - İsrail güçlerinden Mescid-i Aksa'da ses bombalı ve plastik mermili saldırı: 10 yaralı
Almanya'da bazı camilerde cuma namazı öncesinde yeni tip koronavirüs hızlı testi yapıldı
Yahudi yerleşimciler Şeyh Cerrah Mahallesindeki Filistinlileri kışkırtmak iftar vakti dini ayin düzenledi
Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi bugün mü, yarın mı? 2021 Ramazan ayı Kadir Gecesi ne zaman?
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Korona aşılarının patenti ile ilgili)" 'Biz ürettik kimseye vermeyiz' mantığı yanlış bir yaklaşımdır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "45 günde biz Covid döneminde sadece Yeşilköy Havalimanı'nda 1008 odalı hastaneyi yaptık tüm donanımlarıyla beraber"