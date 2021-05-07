NAMAZ HABERLERİ

Namaz - Bugün

Bayramda vatandaşların günlük yaşamını normal şekilde sürdürülmesine izin verileceği ve sokağa çıkma yasağı uygulanmayacağı belirtilen açıklamada, turistik yerler ve sokaklarda halkın toplanmasına izin verilmeyeceği de aktarıldı. Bayram namazının kılınmasına izin verileceğini ifade eden İçişleri Bakanlığı, vatandaşları sağlık kurallarına uymaya çağırdı.