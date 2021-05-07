NAMAZ HABERLERİ

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Namaz Haberleri

Namaz haber, Namaz son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Namaz - Bugün
İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırısında 53 Filistinli yaralandı
İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırıları sürüyor.
Namaz - Bugün
TBMM Başkanı Şentop'tan, İsrail'in Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasına tepki Açıklaması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsrail'in Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasına ilişkin, "Bu gece, Mescid-i Aksa'da, namaz kılan cemaate saldırı açık bir devlet terörüdür.
Namaz: Kalın: İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya girerek ses bombalarıyla saldırmasını şiddetle kınıyoruzNamaz - Bugün

Kalın: İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya girerek ses bombalarıyla saldırmasını şiddetle kınıyoruz

Namaz: Çelik: İsrail hükümetinin, Müslümanların mabedine yaptığı saygısızlığı kınıyoruzNamaz - Bugün

Çelik: İsrail hükümetinin, Müslümanların mabedine yaptığı saygısızlığı kınıyoruz

Namaz - Bugün
Son dakika haberi! İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya girerek Kıble Mescidi'nin içinde namaz kılan cemaate ses bombalarıyla saldırdı
Son dakika haberi: İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi'nde namaz kılan cemaate saldırıda bulundu.
Namaz: Son Dakika | - İsrail güçlerinden Mescid-i Aksa'da ses bombalı ve plastik mermili saldırı: 10 yaralıNamaz - Bugün

Son Dakika | - İsrail güçlerinden Mescid-i Aksa'da ses bombalı ve plastik mermili saldırı: 10 yaralı

Namaz - Bugün
Mescid-i Aksa'ya giren İsrail polisi, Kıble Mescidi'nin içinde namaz kılan cemaate ses bombalarıyla saldırdı
Mescid-i Aksa'ya giren İsrail polisi, Kıble Mescidi'nin içinde namaz kılan cemaate ses bombalarıyla saldırdı.
Namaz: İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya girerek cemaate saldırdıNamaz - Bugün

İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya girerek cemaate saldırdı

Namaz - Bugün
İsrail güçleri, Batı Şeria'da yerleşim birimleri karşıtı gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale etti
İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde cuma namazının ardından Yahudi yerleşim birimleri karşıtı eylem düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde onlarca kişi gazdan etkilendi.
Namaz: Almanya'da bazı camilerde cuma namazı öncesinde yeni tip koronavirüs hızlı testi yapıldıNamaz - Bugün

Almanya'da bazı camilerde cuma namazı öncesinde yeni tip koronavirüs hızlı testi yapıldı

Son Dakika | - İsrail güçlerinden Mescid-i Aksa'da ses bombalı ve plastik mermili saldırı: 10 yaralı
Namaz: Ayasofya-i Kebir Camisi'ne Kelime-i Tevhid yazılı mahya asıldıNamaz - Bugün

Ayasofya-i Kebir Camisi'ne Kelime-i Tevhid yazılı mahya asıldı

Namaz - Bugün
IKBY'de vakalar azaldı, bayramda uygulanması planlanan sokağa çıkma yasağı iptal edildi
Bayramda vatandaşların günlük yaşamını normal şekilde sürdürülmesine izin verileceği ve sokağa çıkma yasağı uygulanmayacağı belirtilen açıklamada, turistik yerler ve sokaklarda halkın toplanmasına izin verilmeyeceği de aktarıldı. Bayram namazının kılınmasına izin verileceğini ifade eden İçişleri Bakanlığı, vatandaşları sağlık kurallarına uymaya çağırdı.
Namaz: Yahudi yerleşimciler Şeyh Cerrah Mahallesindeki Filistinlileri kışkırtmak iftar vakti dini ayin düzenlediNamaz - Bugün

Yahudi yerleşimciler Şeyh Cerrah Mahallesindeki Filistinlileri kışkırtmak iftar vakti dini ayin düzenledi

Namaz: Ayasofya Camii'ne 87 yıl sonra ilk mahya asıldıNamaz - Bugün

Ayasofya Camii'ne 87 yıl sonra ilk mahya asıldı

Namaz: Şehit babası Halil Kılıç vefat ettiNamaz - Bugün

Şehit babası Halil Kılıç vefat etti

Namaz: Küçükçekmece'de erzak dağıtımında uzun kuyruklar oluştuNamaz - Bugün

Küçükçekmece'de erzak dağıtımında uzun kuyruklar oluştu

Namaz: Cuma namazında aşıya davetNamaz - Bugün

Cuma namazında aşıya davet

Namaz - Bugün
Söğütlü Belediye Başkanı Özten, çocuklara "ramazan hediyeleri"ni dağıttı
Özten, çocuklara ramazan aynın öneminin anlatılması amacıyla düzenledikleri "Orucumu tutuyorum, namaz dualarını öğreniyorum" etkinliğine 168 çocuğun müracaat etmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.
Namaz: VAN CUMA NAMAZI ÇIKIŞI AŞI OLMAK İSTEYENLERİ HASTANEYE GÖTÜRDÜLERNamaz - Bugün

VAN CUMA NAMAZI ÇIKIŞI AŞI OLMAK İSTEYENLERİ HASTANEYE GÖTÜRDÜLER

Namaz: Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi bugün mü, yarın mı? 2021 Ramazan ayı Kadir Gecesi ne zaman?Namaz - Bugün

Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi bugün mü, yarın mı? 2021 Ramazan ayı Kadir Gecesi ne zaman?

Namaz: Kadir Gecesi'nde okunacak dualar! Kadir Gecesi yapılacak çok önemli bir dua! Kadir Gecesi duaları nelerdir?Namaz - Bugün

Kadir Gecesi'nde okunacak dualar! Kadir Gecesi yapılacak çok önemli bir dua! Kadir Gecesi duaları nelerdir?

Namaz: Ramazan ayının son cuma namazını Mescid-i Aksa'da 70 bin kişi kıldıNamaz - Bugün

Ramazan ayının son cuma namazını Mescid-i Aksa'da 70 bin kişi kıldı

Namaz: Kadir Gecesi'nde kılınacak namazlar ve yapılacak ibadetler! Kadir Gecesi ibadetleri, namazları, duaları ve zikirleri nelerdir?Namaz - Bugün

Kadir Gecesi'nde kılınacak namazlar ve yapılacak ibadetler! Kadir Gecesi ibadetleri, namazları, duaları ve zikirleri nelerdir?

Namaz: Yahşihan'da bin 500 kişinin aynı anda namaz kılabileceği caminin temeli atıldıNamaz - Bugün

Yahşihan'da bin 500 kişinin aynı anda namaz kılabileceği caminin temeli atıldı

Namaz: AFRİN'DE RESTORASYONU TAMAMLANAN ÖMER BİN HATTAP CAMİSİ, İBADETE AÇILDINamaz - Bugün

AFRİN'DE RESTORASYONU TAMAMLANAN ÖMER BİN HATTAP CAMİSİ, İBADETE AÇILDI

Namaz: Sırra kadem basan Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendiNamaz - Bugün

Sırra kadem basan Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi

Namaz: BEYTÜLLAHİM - Ramazanın son cumasında Mescid-i Aksa'ya geçişlerNamaz - Bugün

BEYTÜLLAHİM - Ramazanın son cumasında Mescid-i Aksa'ya geçişler

Namaz: Tam kapanmada sosyal mesafeye uygun cuma namazıNamaz - Bugün

Tam kapanmada sosyal mesafeye uygun cuma namazı

Namaz: - Mescid-i Aksa'da Ramazan ayının son cuma namazı 70 bin kişiyle kılındıNamaz - Bugün

- Mescid-i Aksa'da Ramazan ayının son cuma namazı 70 bin kişiyle kılındı

Namaz: 55 yaş üstü vatandaşlar cuma namazı çıkışı otobüslerle aşıya götürüldüNamaz - Bugün

55 yaş üstü vatandaşlar cuma namazı çıkışı otobüslerle aşıya götürüldü

Namaz: Keban'da cuma namazı çıkışında vatandaşlara çikolata ikram edildiNamaz - Bugün

Keban'da cuma namazı çıkışında vatandaşlara çikolata ikram edildi

Namaz - Bugün
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mısır halkıyla olan tarihten gelen bu birliğimizi yeniden kazanmak, yeniden devam ettirmenin gayreti içindeyiz.
Namaz: Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Korona aşılarının patenti ile ilgili)' 'Biz ürettik kimseye vermeyiz' mantığı yanlış bir yaklaşımdır'Namaz - Bugün

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Korona aşılarının patenti ile ilgili)" 'Biz ürettik kimseye vermeyiz' mantığı yanlış bir yaklaşımdır"

Namaz: Başkan Çınar, 'kadir gecesi' programında vatandaşlarla bir araya geldiNamaz - Bugün

Başkan Çınar, 'kadir gecesi' programında vatandaşlarla bir araya geldi

Namaz: Son dakika haberleri... DEVLET ESKİ BAKANI CEMİL ERHAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDINamaz - Bugün

Son dakika haberleri... DEVLET ESKİ BAKANI CEMİL ERHAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Namaz: SELİMİYE CAMİİ'NDE RAMAZAN SON CUMA NAMAZI TEDBİRLERLE KILINDINamaz - Bugün

SELİMİYE CAMİİ'NDE RAMAZAN SON CUMA NAMAZI TEDBİRLERLE KILINDI

Namaz: Can Çobanoğlu'nun babası son yolculuğuna uğurlandıNamaz - Bugün

Can Çobanoğlu'nun babası son yolculuğuna uğurlandı

Namaz: Bayramda namazı kılınacak mı? Bayram namazı saatleri!Namaz - Bugün

Bayramda namazı kılınacak mı? Bayram namazı saatleri!

Namaz: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '45 günde biz Covid döneminde sadece Yeşilköy Havalimanı'nda 1008 odalı hastaneyi yaptık tüm donanımlarıyla beraber'Namaz - Bugün

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "45 günde biz Covid döneminde sadece Yeşilköy Havalimanı'nda 1008 odalı hastaneyi yaptık tüm donanımlarıyla beraber"

Namaz: 558 yıllık camide bir yılın ardından ilk Cuma kılındıNamaz - Bugün

558 yıllık camide bir yılın ardından ilk Cuma kılındı

Namaz: Filistinliler cuma namazının ardından Mescid-i Aksa'da gösteri düzenledi (2)Namaz - Bugün

Filistinliler cuma namazının ardından Mescid-i Aksa'da gösteri düzenledi (2)

Namaz: Son dakika haberi... RAMAZAN AYININ SON CUMA NAMAZI KORONAVİRÜS TEDBİRLERİYLE KILINDINamaz - Bugün

Son dakika haberi... RAMAZAN AYININ SON CUMA NAMAZI KORONAVİRÜS TEDBİRLERİYLE KILINDI

Namaz - Bugün
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1)
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet hakkına ilişkin "İlim tüm insanlığın ortak malıdır.
Namaz: Cuma namazında camiler dolduNamaz - Bugün

Cuma namazında camiler doldu

Namaz: Trakya'da ramazanın son cuma namazı Kovid-19 tedbirleri kapsamında kılındıNamaz - Bugün

Trakya'da ramazanın son cuma namazı Kovid-19 tedbirleri kapsamında kılındı

Namaz: SİVAS'TA TAM KAPANMANIN İKİNCİ CUMA NAMAZINDA YOĞUNLUKNamaz - Bugün

SİVAS'TA TAM KAPANMANIN İKİNCİ CUMA NAMAZINDA YOĞUNLUK

Namaz: Pandemi gölgesinde Ramazan ayının son Cuma namazı kılındıNamaz - Bugün

Pandemi gölgesinde Ramazan ayının son Cuma namazı kılındı

Namaz: Zonguldak Kömürspor camiası yastaNamaz - Bugün

Zonguldak Kömürspor camiası yasta

Namaz: Erdoğan: 'Biz ürettik başkasına vermeyiz' mantığı yanlıştır (2)Namaz - Bugün

Erdoğan: 'Biz ürettik başkasına vermeyiz' mantığı yanlıştır (2)

Namaz: RAMAZAN AYININ SON CUMASINDA CAMİLER DOLDU TAŞTINamaz - Bugün

RAMAZAN AYININ SON CUMASINDA CAMİLER DOLDU TAŞTI

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Şu an buradasınız: Namaz Haberleri | Namaz Haber - Haberler - Namaz haberleri, son dakika namaz haber ve gelişmeleri burada. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırısında 53 Filistinli yaralandı.
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