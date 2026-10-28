Bolu Fen Lisesi öğrencileri aileleriyle Yıldırım Beyazıt Camii'nde bir araya geldi

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Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Ailelerle Namaz Buluşması" programında, Bolu Fen Lisesi öğrencileri ve aileleri Yıldırım Beyazıt Camii'nde yatsı namazında bir araya geldi.

Yıldırım Beyazıt Cami'nde gerçekleştirilen programa, Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Turan da katıldı. Yatsı namazının ardından öğrenciler ve aileleriyle bir araya gelen Turan, öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Aile bağlarının güçlendirilmesi ve öğrencilerin aileleriyle birlikte manevi değerler etrafında buluşmasının amaçlandığı program, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı