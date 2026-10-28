Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bolu Fen Lisesi öğrencileri aileleriyle Yıldırım Beyazıt Camii'nde bir araya geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu Fen Lisesi öğrencileri aileleriyle Yıldırım Beyazıt Camii'nde bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Ailelerle Namaz Buluşması programında, Bolu Fen Lisesi öğrencileri ve aileleri Yıldırım Beyazıt Camii'nde yatsı namazında buluştu. Namaza katılan İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Turan, öğrencilerle sohbet etti.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Ailelerle Namaz Buluşması" programında, Bolu Fen Lisesi öğrencileri ve aileleri Yıldırım Beyazıt Camii'nde yatsı namazında bir araya geldi.

Yıldırım Beyazıt Cami'nde gerçekleştirilen programa, Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Turan da katıldı. Yatsı namazının ardından öğrenciler ve aileleriyle bir araya gelen Turan, öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Aile bağlarının güçlendirilmesi ve öğrencilerin aileleriyle birlikte manevi değerler etrafında buluşmasının amaçlandığı program, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 18 sitede yayınlandı.
Uyarı bu kez bakanlıktan geldi! İstanbul dahil 29 il için korkutan uyarı

Bu kez bakanlık devreye girdi! İstanbul dahil 29 il için kritik uyarı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor! İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi

Taraftarlar o hocayı istemiyor: Sakın gelmesin, ne işi var bu takımda?
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar

Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
Kaputtaki görüntü polisi harekete geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı

Böyle trafiğe çıktı, polis hemen durdurdu! Gerçek bambaşka çıktı
Husiler rafineriyi vurdu, petrol fiyatları uçuşa geçti

Bir hamleyle piyasaları yangın yerine çevirdiler
Derbide herkes onları konuşmuştu! Küçük Ecrin yaşadıklarını anlattı

Derbiye damga vuran görüntü sonrası ilk açıklama geldi
Babasını tanımayan yok! Tatil pozları olay oldu

Babasını tanımayan yok! Bu pozları olay oldu
Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildi

Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildi