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Alparslan Kuytul'un Namaz Selfie'si Yeniden Gündemde

Alparslan Kuytul'un Namaz Selfie'si Yeniden Gündemde
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Adana'da gözaltına alınan Alparslan Kuytul'un 2022'de sosyal medyadan paylaştığı namaz kılarken çekilen selfie fotoğrafı yeniden tartışma yarattı. O dönem polis müdahalesi sonrası market deposunda bekletilirken çekilen karede, bir gencin namaz sırasında telefonla selfie çekmesi dikkat çekti.

Adana'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Alparslan Kuytul'un sosyal medya hesabından yaptığı namaz paylaşımı yeniden gündem oldu. Fotoğrafta Kuytul'un da aralarında olduğu grubun namaz kılarken selfie yaptıkları görüldü.

Adana'da kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmaya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Alparslan Kuytul'un 2022 yılında sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf karesi yeniden gündeme geldi. Yapı içinde yer alanlar Adana'da 2022 yılının Mart ayında bir süredir tutuklu olan üyeleri için yürüyüş ve basın açıklaması yapmak istemiş ancak polis ekipleri 'izinsiz' olduğu gerekçesiyle eyleme müdahale etmişti. Polis ekipleri müdahale sırasında yoğun kalabalığı dağıtmak için Alparslan Kuytul ve beraberindeki bazı kişileri bir marketin deposunda bir süre bekletmişti. Bu sırada namaz kılarken çekilen ve Alparslan Kuytul'un kendi sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraf karesi yeniden gündem oldu. Fotoğrafta namaz kılan bir gencin bir eli dizindeyken bir elinde telefonuyla selfie yapması dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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