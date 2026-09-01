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İsrail'den Nablus'ta Camiye Gaz Saldırısı

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'un Madama beldesinde bir camiye akşam namazı kılındığı esnada göz yaşartıcı gaz attı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'un Madama beldesinde bir camiye akşam namazı kılındığı esnada göz yaşartıcı gaz attı.

Yerel basının paylaştığı görüntülerde, onlarca Filistinlinin İsrail ordusunun camiye attığı göz yaşartıcı gazdan etkilendiği görüldü.

Camide akşam namazının kılındığı esnada atılan gaz nedeniyle, cemaatin bir kısmının öksürerek ve gözlerini tutarak dışarıya çıkmaya çalıştığı görülürken bazı Filistinliler ise namaza devam etmeye çalıştı.

Göz yaşartıcı gaz nedeniyle camideki 2 yaşlı Filistinlinin boğulma tehlikesi geçirdiği bildirildi.

Kaynak: AA
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