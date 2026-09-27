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YENİ Parti heyeti Cilvegözü'nde şoförleri dinledi, 'namaz bile kılamıyoruz' dediler

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YENİ Parti heyeti Cilvegözü'nde şoförleri dinledi, 'namaz bile kılamıyoruz' dediler
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YENİ Parti heyeti, Hatay Reyhanlı'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda tır ve kamyon şoförleriyle bir araya geldi; heyet, çözülmeyen sorunlara tepki gösterdi. Şoförler 4 gündür sırada beklediklerini, lavabo ve abdest alacak yer bulamadıkları için namaz bile kılamadıklarını söyledi.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Merkezi'nin iki günlük saha çalışmaları için Hatay'da görevlendirdiği Yeni Parti heyetine Reyhanlı'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda tır ve kamyon şoförleriyle bir araya geldi. Sorunlarını anlatan bir şoför, "Bu rezilliği kimse çekmez. Namaz kılmak istiyoruz. Namazımızı bile kılamıyoruz. Hepimizin insani ihtiyaçları var. Uykuya da, yemeğe de, içmeye de, lavaboya da, banyoya da. Ama burada gerçekten insanlıktan çıkıyoruz" dedi.

YENİ Parti Genel Merkezi'nin iki günlük saha çalışmaları için Hatay'da görevlendirdiği Yeni Parti Adana Milletvekilleri Ayhan Barut ve Orhan Sümer, İzmir Milletvekili Deniz Yücel, geçmiş dönem Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir ile Hatay İl Başkanı Mehmet Gönenç, Reyhanlı'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bekleyen tır ve kamyon şoförleriyle bir araya geldi. Nakliyecilerin ve sınır ticareti yapanların sorun ve taleplerini dinleyen YENİ Parti heyeti, günlerce süren işlemlere ve uzayan araç kuyruklarına rağmen sorunların çözülmemesine tepki gösterdi.

"BIKTIK"

YENİ Partililere dert anlatan bir şoför, "Araba yükleyip Irak'a çekeceğiz. Normalde bu 4. gün. Normalde kuyrukta durmamamız lazım. Bırakmıyorlar. Jandarma ceza yazıyor. Fotoğraf çekiyor. Sıraya sokuyorlar. Şimdi normalde Irak'a gidip yükümüzü alıp gelmemiz lazım. Yüklü arabalarla alakamız yok. Bugün Allah'ın izniyle geçeceğiz. Güya bırakıyorlar" dedi.

"NAMAZ BİLE KILAMIYORUZ"

Bir diğer şoför, "Bugün 4 gündür sırada bekliyoruz. Bir sahanın girişinde evrakları kontrol etsinler. Bir araba 4 gün yatıyor. Bir araba Mersin'den çıkıyor. Aynı akşam gelip sıraya giriyor. Ben çok haksızlık yapılan yer gördüm dünyada ama burası kadar görmedim. Desinler ki 'burası özel bir mülk, özel insanlar gelebilir'. ya da eğer Türkiye geneli çalışacaksa herkes hakkıyla gitsin gelsin. Herkes ekmeğinin peşinde burada. Yani kimse keyfi olarak gelip bu yolda bu haksızlığı çekmez. Sıra vermiyorlar şu anda. Yani bu sırada hiç kimse istekli beklemez. Bu rezilliği çekmez. Lavabo ihtiyacımız var. Namaz kılmak istiyoruz. Namazımızı bile kılamıyoruz. Abdest alacak yer bulamıyoruz. Lavabo yok. Dün şehrin içinde 14 saat kaldım. Vallahi yani insanız. Hepimizin ihtiyacı var. Uykuya da, yemeğe de, içmeye de, lavaboya da, banyoya da. Ama burada biz gerçekten insanlıktan çıkıyoruz. Yani biz ekmeğimiz için buraya geliyoruz. İnsanlıktan çıkıyoruz. Başka hiçbir şey değil. Burada adil bir düzen kurulsun" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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