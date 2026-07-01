Vinç operatörü 40 metre yükseklikte namaz kılıp çalışmaya devam etti

Ankara'da bir inşaatta çalışan vinç operatörü, ezan okununca 40 metre yüksekte namazını kılıp çalışmaya devam etti.

Altındağ ilçesinde bir inşaatta çalışan vinç operatörü, ezan okununca harekete geçti. Ezan sonrasında hazırlığını yapan ve çalıştığı vincin kabininden çıkan operatör, yerden yaklaşık 40 metre yükseklikteki denge bölümünde namaz kıldı. Operatör, daha sonra çalışmasına devam etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı