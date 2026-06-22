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'Sertaç abi' Diyarbakır'da çocuklarla buluştu

'Sertaç abi' Diyarbakır'da çocuklarla buluştu
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Yazar ve eğitimci Sertaç Güngör, Diyarbakır'da çocuklarla namaz kılıp sohbet etti, güvenli internet kullanımı ve boykotun önemi hakkında bilgiler verdi.

'Sertaç abi' olarak bilinen Sertaç Güngör, Gençlik ce Spor Bakanlığının organizasyonu ile Diyarbakır'da çocuklarla bir araya geldi.

Yazar, eğitimci ve sosyolog olan 26 yaşındaki Sertaç Güngör, hazırladığı oyun videoları ile çocuklara namazı ve milli manevi değerleri sevdiriyor. Sertaç Güngör, Hacı Abdurrahman Enç Camisinde ikindi namazında çocuklarla bir araya geldi. Etkinliğe ikindi namazını çocuklarla namaz kılarak başlayan Sertaç Güngör, ardından onlarla sohbet etti. Çocuklara güvenli internet kullanmanın yöntemlerini anlatan Güngör, sosyal platform sitelerinde neleri izlemeleri ve kimleri takip etmeleri konusunda bilgiler verdi. Konuşmasında boykotun önemine vurgu yapan Güngör, boykot edilen ürünlerin satın alındığında bunun Gazzeli çocuklara bomba ve mermi olarak geri döneceğini söyledi. Çocuklara anne ve babalarını dinlemelerini tavsiye eden Güngör, program sonunda hatıra fotoğrafı çekti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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