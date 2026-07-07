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Erciş'te yaz Kuran kursları başladı

Erciş'te yaz Kuran kursları başladı
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Van'ın Erciş ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nca açılan yaz Kur'an kursları başladı. 6 hafta sürecek kurslarda çocuklara Kur'an okuma, namaz, oruç gibi dini eğitimlerin yanı sıra sevgi, saygı ve dürüstlük gibi değerler öğretilecek.

VAN (İHA) – Van'ın Erciş ilçesinde yaz Kur'an kursları başladı.

Okulların kapanmasıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nca açılan yaz Kur'an Kursları başladı. Kurslar 6 hafta sonunda 14 Ağustos'ta sona erecek. Yaz programı kapsamında Van'ın Erciş ilçesinde de camilerde kurslar başladı. Sabah saatlerinde camilere gelen çocukları Kur'an okumanın heyecanı sardı. İlçenin Çınarlı Mahallesindeki Hazret-i Ömer Camii İmam Hatibi Cumali Damar sabah erken saatlerde gelen çocukları hediyelerle karşıladı.

6 Temmuz itibariyle kursların başladığını ifade eden Damar, "Yaz Kur'an kurslarımız çocuklarımızın camiyle, cemaatle ve yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim ile buluştuğu çok bereketli bir dönemdir. Burada amacımız sadece çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim'i okumayı değil, aynı zamanda sevgi, saygı, dürüstlüğü çocuklarımızın kalbine nakşetmektir. Peygamber Efendimiz (SAV) buyuruyor, Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. Bizim bu seneki şiarımız Peygamber metodu ile şöyle olsun, sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Evet, derslerimizi oyunlarla, bilgi yarışmalarıyla, ikramlarla inşallah eğlenceli bir hale getirmeye çalışacağız. Çocuk sesinin olmadığı bir caminin geleceği yoktur, çocuk sesi camilerimizde olacaktır" dedi.

Anne ve babalara seslenene İmam Hatip Damar, "Çocuklarımız Allah'ın bize bir emanetidir, o emanete sahip çıkalım. Kur'an kursu dönüşünde çocuklarımıza, 'evladım bugün camide ne öğrendin, hangi harfi öğrendin' diyebilelim ve yaz Kur'an kurslarımızı evlerimizde de taçlandıralım. Peygamber Efendimizin bir hadisi var, bir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir hediye vermiş olamaz. O hediye İslam ahlakı olsun, o hediye Kur'an ahlakı olsun, o hediye şu an yaz Kur'an kursunuza gelen çocuklarımızın o tebessümleri, o sevinçleri olsun, sevgi olsun, saygı olsun. Rabbim hepinizden razı olsun inşallah çocuklarınız yarın bizden davacı olmasınlar. Anne babalarına "bizi bütün kurslara gönderiyordun da neden yaz Kur'an kurslarına göndermiyordun" demesinler" diye konuştu.

Kursa gelen Yusuf Ali Yaşar, "5. sınıf öğrencisiyim. Kur'an kursunda mutlu oluyoruz, huzurlu oluyoruz. Oyun oynuyoruz ve bazen hocamızın aldığı bize hediyelerle oynuyoruz. Biz burada namaz kılmayı, oruç tutmayı ve Kur'an okumayı öğreniyoruz. Hocamızı da çok seviyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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