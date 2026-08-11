Küsuf namazı nedir, Güneş tutulmasında namaz kılınır mı?

Güneş tutulması sırasında ibadet etmek isteyen Müslümanlar, Küsuf namazının kaç rekat olduğu ve ne zaman kılınacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. “ Güneş tutulmasında namaz kılınır mı?” sorusunun yanıtı da merak edilirken, Küsuf namazının Güneş tutulmasıyla bağlantılı olarak kılınan özel bir namaz olduğu belirtiliyor. İşte Küsuf namazı hakkında merak edilenler ve Güneş tutulmasında namaz kılınıp kılınmayacağına ilişkin bilgiler.

KÜSÛF NE DEMEK?

Küsuf : Ayın güneşle dünya arasına girerek güneş ışığını engellemesi, güneş tutulması.

KÜSUF NAMAZI NEDİR?

Hadislerle İslâm Cilt 1 Sayfa 675

Ebû Mes"ûd"dan nakledildiğine göre,

Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Güneş ve ay hiç kimsenin ölümünden ya da hayatından dolayı tutulmazlar. Lâkin onlar Allah"ın âyetlerinden iki âyettir. Siz, onların tutulduklarını gördüğünüz zaman hemen namaz kılın.”

(B1057 Buhârî, Küsûf, 13).