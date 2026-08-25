İmamdan şortla gelen çocuğa cübbe jesti

Adana'nın Feke ilçesinde camiye şortla gelen bir çocuk, imam hatip Emrullah Ardo'nun cübbesini giydirmesiyle namazını kıldı. Ardo, çocuğu camiden göndermek yerine kalbinin kırılmaması için kendi cübbesini giydirirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Feke ilçesine bağlı Keklikçi Mahallesi'ndeki Güneşli Camii'nde görev yapan imam hatip Emrullah Ardo, camiye gelen çocukların ibadet ortamına alışması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Vakit namazlarına çocukların katılımını artırmak için çalışmalar yapan Ardo, camiye kısa şortla gelen bir çocuğu da geri çevirmedi.

Emrullah Ardo, çocuğun camiden uzaklaşmaması ve güzel bir hatıra yaşaması için kendi cübbesini çocuğa giydirdi. Cemaati de memnun eden bu davranışın ardından çocuk, cübbeyle saf tutarak namazını kıldı. Bu anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Çocukların camiye alışması için "Cami Market, Oyuncak Market" gibi projeler yaptıklarını belirten imam hatip Emrullah Ardo, "Niyetimiz camilerimize çocuklarımızı çekmekti. Bu vesileyle vakit namazlarına alıştırdığımız çocuklarımızdan bir tanesi camimize geldi. Kısa şortla gelince ben de onda tatlı bir iz bırakmak, yüzünde tebessüm oluşturmak için kendi cübbemi verdim. Bunu gören cemaatimiz benden daha çok sevindi, çocuğumuzu benden daha çok sahiplendi. En hoş kıldığımız namazlardan biriydi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı