AŞURE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER: Aşure günü hangi dualar ve sureler okunur? Aşure günü hangi namaz kılınır?

Aşure Günü, İslam takvimine göre Muharrem ayının 10’uncu gününe denk gelen, tarihsel ve manevi açıdan derin anlamlar taşıyan özel bir gündür. İslam geleneğinde bu gün; tövbe, şükür, sabır ve paylaşma bilincinin güçlendiği müstesna zaman dilimlerinden biri olarak kabul edilir. Peki, Aşure günü hangi dualar ve sureler okunur? Aşure günü hangi namaz kılınır? Detaylar...

AŞURE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER

Aşure Günü’nde yapılabilecek ibadetler, İslam’ın temel ahlak anlayışıyla uyumlu şekilde bireyin hem kendisini hem de çevresini manevi olarak geliştirmesine katkı sağlar. Dini kaynaklarda bu gün için belirli bir zorunluluk bulunmamakla birlikte, tavsiye edilen ibadetler şu şekilde öne çıkar:

Nafile oruç tutmak

Dua etmek ve istiğfar etmek

Kur’an-ı Kerim okumak

Sadaka vermek ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak

Akraba, komşu ve dostlarla gönül bağlarını güçlendirmek

Kırgınlıkları gidermek ve barış ortamını tesis etmek

Aşure yaparak paylaşımda bulunmak

Bu ibadetlerin tamamı, bireyin manevi arınmasını desteklerken aynı zamanda toplumsal birlikteliği de güçlendirmeyi amaçlar. Özellikle sadaka ve paylaşma bilinci, Aşure Günü’nün en belirgin sosyal yönlerinden biridir.

AŞURE GÜNÜ HANGİ DUALAR VE SURELER OKUNUR?

Aşure Günü için İslam kaynaklarında belirlenmiş zorunlu bir dua veya sure listesi bulunmamaktadır. Ancak bu gün, genel anlamda dua ve zikirle değerlendirilmesi tavsiye edilen mübarek zaman dilimlerinden biridir.

Müslümanlar bu günde şu ibadetleri yoğunlaştırabilir:

İstiğfar (Allah’tan bağışlanma dilemek)

Salavat getirmek

Tevbe ve dua etmek

Kur’an-ı Kerim’den Yasin, Fatiha, İhlas, Felak ve Nas surelerini okumak

Kişisel niyet ve ihtiyaçlara yönelik samimi dualar etmek

Özellikle istiğfar ve tövbe, Aşure Günü’nün manevi atmosferine uygun olarak en çok tavsiye edilen ibadetler arasında yer alır. Kur’an tilaveti ise kalbin huzur bulmasına ve manevi farkındalığın artmasına katkı sağlar.

AŞURE GÜNÜ HANGİ NAMAZ KILINIR?

Aşure Günü’ne özel farz ya da vacip bir namaz bulunmamaktadır. Ancak İslam alimleri ve Diyanet kaynakları, bu mübarek günün nafile ibadetlerle değerlendirilmesini tavsiye etmektedir.

Bu kapsamda kılınabilecek namazlar şunlardır:

Nafile namazlar

Teheccüd namazı (gece ibadeti olarak)

Tövbe namazı

Şükür namazı

Özellikle iki rekatlık şükür veya tövbe namazı, kişinin Allah’a yönelişini güçlendiren önemli ibadetler arasında yer alır. Aşure Günü’nde kılınan nafile namazlar, bireyin manevi dünyasını zenginleştirirken aynı zamanda ibadet bilincini de artırır.

AŞURE GÜNÜ ORUCU NASIL TUTULUR?

Aşure Günü’nün en çok öne çıkan ibadeti oruçtur. Muharrem ayı içerisinde tutulan oruçların faziletli olduğu İslam kaynaklarında belirtilmiş, özellikle Aşure Günü orucu tavsiye edilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’na göre, bu orucun tek gün yerine bir gün öncesi veya bir gün sonrasıyla birlikte tutulması daha faziletli kabul edilir.

Bu kapsamda oruç uygulaması şu şekilde gerçekleştirilir:

Muharrem ayının 9 ve 10. günü birlikte oruç tutulabilir

Alternatif olarak 10 ve 11. gün oruç tutulması da tavsiye edilir

Sadece 10. gün oruç tutmak da mümkündür ancak tek başına tutulması bazı alimlerce mekruh görülmemesi için yanında bir gün eklenmesi önerilir

Aşure Günü orucu, farz değil nafile bir ibadettir. Bu nedenle kişi kendi imkân ve niyetine göre bu orucu eda edebilir. Oruç, hem sabır hem de şükür bilincini güçlendiren önemli bir ibadet olarak değerlendirilir.