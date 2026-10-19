Niğde Bor'da sabah namazı buluşmasında gençler ve aileleri bir araya geldi

Niğde Bor'da sabah namazı buluşmasında gençler ve aileleri bir araya geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde'nin Bor ilçesinde İlçe Müftülüğünce düzenlenen sabah namazı buluşmasında gençler ve aileleri bir araya geldi. Programda namaz sonrası Kur'an-ı Kerim okundu, İlçe Müftüsü Hamza Köse vaaz verdi; ilahiler ve kasideler seslendirilip cemaate çorba ikram edildi.
Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen "Sabah namazı buluşmaları" kapsamında, gençler ve aileleri bir araya geldi.
İlçe Müftülüğünce düzenlenen programda, namaz sonrası Kur'an-ı Kerim okundu, İlçe Müftüsü Hamza Köse tarafından vaaz verildi.
Namazın ardından ilahiler ve kasideler seslendirildi.
Programda, cemaate çorba ikram edildi.
Kaynak: AA