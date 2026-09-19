Pes dedirten görüntü: Dayı camide yapma bari

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Cuma namazı için camiye giden bir vatandaşın kaydettiği görüntüler dikkat çekti. İddiaya göre camide bulunan bir kişinin, telefonundan kumar içerikli bir oyun oynadığı görüldü.

"DAYI CAMİDE YAPMA BARİ"

O anları cep telefonuyla kaydeden vatandaş, görüntüyü paylaşırken "Dayı camide yapma bari" ifadelerini kullandı. Kısa sürede yayılan görüntüler, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Kaynak: Haberler.com