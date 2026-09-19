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Pes dedirten görüntü: Dayı camide yapma bari

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Pes dedirten görüntü: Dayı camide yapma bari
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Cuma namazı için camiye giden bir vatandaş, yanında bulunan kişinin telefonundan kumar oynadığını öne sürerek o anları kaydetti. Görüntüyü paylaşan kişinin "Dayı camide yapma bari" notu dikkat çekti.

Cuma namazı için camiye giden bir vatandaşın kaydettiği görüntüler dikkat çekti. İddiaya göre camide bulunan bir kişinin, telefonundan kumar içerikli bir oyun oynadığı görüldü.

"DAYI CAMİDE YAPMA BARİ"

O anları cep telefonuyla kaydeden vatandaş, görüntüyü paylaşırken "Dayı camide yapma bari" ifadelerini kullandı. Kısa sürede yayılan görüntüler, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Kaynak: Haberler.com
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