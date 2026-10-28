Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia! "Namaz kılmaya gittim" deyip...Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu Taşköprü Devlet Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. C.Y.'nin ilçeyi beğenmediği gerekçesiyle muayenelere zamanında gelmediği ve hastaları saatlerce poliklinik önünde beklettiği iddiaları ilçe sakinlerinin tepkisini çekti.
- Kastamonu Taşköprü Devlet Hastanesi'nde görevli Üroloji Uzmanı Opr. Dr. C.Y. hakkında mesai saatlerine uymadığı ve hastaları mağdur ettiği iddiaları ortaya atıldı.
- Doktorun Taşköprü ilçesini beğenmediği için görevinden ayrılmak istediği ve mesai saatlerinde "Namaz kılmaya gittim" gibi gerekçelerle muayene odasına zamanında gelmediği öne sürüldü.
- İş yerinden izin alarak gelen çalışanlar ile çevre köylerden gelen yaşlı ve hasta vatandaşların poliklinik önünde saatlerce sıra beklediği belirtildi.
Haberler.com / ÖZEL Kastamonu Taşköprü Devlet Hastanesi’nde görev yapan Üroloji Uzmanı Opr. Dr. C.Y. hakkında, mesai saatlerine uymadığı ve hastaları mağdur ettiği yönünde ciddi iddialar ortaya atıldı. Hastane koridorlarında bekleyen çok sayıda vatandaş, doktorun görev yerinde olmaması nedeniyle saatlerce sıra beklemek zorunda kaldıklarını belirterek duruma tepki gösterdi.
"İLÇEYİ BEĞENMİYOR" İDDİASI
Ortaya atılan iddialara göre; Opr. Dr. C.Y.'nin Taşköprü ilçesini beğenmediği için görevinden ayrılmak istediği, bu durumun da poliklinik hizmetlerine aksama olarak yansıdığı ileri sürüldü. Mesai saatleri içerisinde "Namaz kılmaya gittim" ve benzeri çeşitli gerekçeler öne sürerek muayene odasına zamanında gelmediği iddia edilen doktorun, bu tutumu alışkanlık haline getirdiği öne sürüldü.
ÇEVRE KÖYLERDEN GELEN YAŞLI VE HASTALAR MAĞDUR
İş yerinden izin alarak muayeneye gelen çalışanlar ile sabahın erken saatlerinde köylerden ve ilçe merkezinden hastaneye ulaşan yaşlı vatandaşların, poliklinik önünde saatlerce sıra beklediği belirtildi. Her gün benzer sıkıntıların yaşandığını savunan hasta yakınları ve vatandaşlar, yetkilileri göreve çağırarak yaşanan aksaklıkların son bulmasını ve mağduriyetlerin giderilmesini talep etti.