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Eyüpsultan'da camide havaya 4 el ateş edilmesine ilişkin 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Eyüpsultan Camisi'nde ibadet sırasında çıkan kavgada ruhsatlı silahla havaya 4 el ateş edilmesine ilişkin 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tartışmasının namaz sırasında başladığı, imamın camide zarar oluştuğu gerekçesiyle şüphelilerden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Eyüpsultan Camisi'nde silahla havaya ateş açılmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün akşam camide ibadetin devam ettiği sırada aralarında çıkan kavgada ruhsatlı silahla havaya 4 el ateş eden A.M.Ç. ile tartıştığı S.A'nın (38) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli arasındaki tartışmanın namaz sırasında başladığı, olayın ardından imamın camide zarar oluştuğu gerekçesiyle şüphelilerden şikayetçi olduğu öğrenildi.

İki şüpheli, dün akşam yaşanan olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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