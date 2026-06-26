Cami bahçesinde akülü bisikletle saf tuttular
Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Lalapaşa Camii'nde içerinin dolması nedeniyle bahçede saf tutan 3 kişi, akülü bisikletleri üzerinde namaz kıldı. Vatandaşlar seccadelerini dizlerine sererek ibadet etti.
Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Lalapaşa Camii'nin bahçesinde 3 kişi, akülü bisikletleri üzerinde namaz kıldı.
Lalapaşa Camii'nde içerinin dolması nedeniyle bahçede saf tutan vatandaşların arasına akülü bisikletleriyle gelen 3 kişi de katıldı. Akülü bisikletlerini saf düzenine dahil eden vatandaşlar, seccadelerini dizlerinin üzerine sererek namazlarını kıldı. Akülü bisikletleriyle birlikte saf tutan kişiler, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı