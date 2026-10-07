Haberler

Van Özalp'te cami cemaati sabah namazında buluştu, çorba ve kahvaltı ikram edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van Özalp'te cami cemaati sabah namazında buluştu, çorba ve kahvaltı ikram edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Özalp ilçesinde Özalp İlçe Müftülüğünün 'Şehirlerin kalbi camilerde buluşalım' projesi kapsamında Yeni Boyaldı Mahallesi Camii'nde sabah namazı buluşması yapıldı. İlçe Müftüsü Sedat Şentürk cemaate sohbet etti, program namaz sonrası çorba ve kahvaltı ikramıyla sona erdi.

Van'ın Özalp İlçe Müftülüğü tarafından 'Şehirlerin kalbi camilerde buluşalım' projesi kapsamında cami cemaatiyle bir araya gelindi.

Özalp İlçe Müftülüğü tarafından 'Şehirlerin kalbi camilerde buluşalım' projesi devam ediyor. Yeni Boyaldı Mahallesi Camii İmam Hatibi Ferhat Tanünver'in koordinasyonunda Yeni Boyaldı Mahallesi Camii'nde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi. İlçe Müftüsü Sedat Şentürk tarafından cemaate yönelik sohbet gerçekleştirildi. Sohbetin ardından sabah namazı eda edilerek dua edildi.

İlçe Müftüsü Sedat Şentürk ve İlçe Vaizi M. Selim Akdoğan'ın katıldığı program, İmam Hatip Ferhat Tanünver'in ev sahipliğinde namaz sonrası çorba ikramı ve kahvaltının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor

Kayyumun yönettiği belediyeye operasyon! Sağ kolu da gözaltında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni dönem! Parasal sınırlar değişti

Milyonları ilgilendiren karar Resmi Gazete'de! Tüm hesaplar sil baştan
Fuhuş suçlamasıyla yakalandı! Sabıka fotoğrafı ülkede gündeme oturdu

Suçu değil, sabıka fotoğrafı gündem oldu
Rusya'da veba alarmı! ABD vatandaşlarına 'Ülkeyi terk edin' çağrısı

Gizemli ölüm dünyanın uykularını kaçırdı: O ülkeyi derhal terk edin
İzmir AK Parti'ye geçti! Cemil Tugay'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

İzmir AK Parti'ye geçti! Cemil Tugay'a rozetini Erdoğan taktı
Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe de ünlü oyuncudan

Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe de ünlü oyuncudan
Protestolarda kaydedildi! Bu görüntü Hindistan'ı ayağa kaldırdı

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü
Savcı tahliyesini istemişti! Aleyna Kalaycıoğlu'na mahkemeden ret

Savcı tahliyesini istemişti! Aleyna Kalaycıoğlu'na mahkemeden ret