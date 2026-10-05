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Van Tuşba'da Müftü Demirtaş, Yukarı Nurşin Camii cemaatiyle sabah namazında buluştu

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Van Tuşba'da Müftü Demirtaş, Yukarı Nurşin Camii cemaatiyle sabah namazında buluştu
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Tuşba İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş, Yukarı Nurşin Camii'nde sabah namazı buluşmasında cemaatle bir araya geldi. Namaz sonrası cemaate hitap eden Demirtaş, namaz, iman ve cihat konulu sohbet etti; program çorba ikramıyla sona erdi.

Van'ın Tuşba İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş, Yukarı Nurşin Camii'nde düzenlenen 'sabah namazı' buluşmasında cami cemaatiyle bir araya geldi.

Tuşba İlçe Müftülüğü tarafından yürütülen faaliyetleri kapsamında, Yukarı Nurşin Camii'nde cami cemaati ile sabah namazı buluşması gerçekleştirildi. Sabah namazının eda edilmesinin ardından cemaate hitap eden Tuşba İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş, "Sahabelerin hayatında namaz ve cihat, bizim hayatımızda namaz, iman ve cihat" konulu bir sohbet gerçekleştirdi. Sohbetinde namazın müminin hayatındaki önemine, imanın hayatin her alanına yansımasına ve Müslümanın Allah yolunda gösterdiği gayret ve fedakarlığa dikkat çeken Demirtaş, sahabe efendilerimizin örnek hayatlarından kesitler paylaştı. Program, yapılan sohbetin ardından cemaate çorba ikramında bulunulmasıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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