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Cuma namazı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 28 Ağustos Cuma namazı saat kaçta, öğle ezanı ne zaman okunuyor?

Cuma namazı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 28 Ağustos Cuma namazı saat kaçta, öğle ezanı ne zaman okunuyor?
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28 Ağustos 2026 Cuma günü cuma namazını eda edecek vatandaşlar, namaz saatlerini araştırmaya başladı. Özellikle "Cuma namazı ne zaman başlıyor?", "İstanbul'da cuma namazı saat kaçta?" ve "Öğle ezanı ne zaman okunuyor?" soruları merak ediliyor. Peki, Cuma namazı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 28 Ağustos Cuma namazı saat kaçta, öğle ezanı ne zaman okunuyor?

Müslümanlar için haftanın önemli ibadet günlerinden olan cuma günü, 28 Ağustos 2026 tarihinde idrak edilecek. Camiye gitmek isteyen vatandaşlar cuma namazının başlangıç ve bitiş saatini araştırırken, illere göre değişen namaz vakitleri de gündemde. İstanbul'da 28 Ağustos Cuma günü öğle ezanı saat 13.10'da okunacak ve cuma namazı bu vakitte başlayacak. Peki, cuma namazı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte 28 Ağustos Cuma namazı saatine ilişkin merak edilenler...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Cuma namazının vakti, öğle namazının vaktinin girmesiyle başlıyor. 28 Ağustos 2026 Cuma günü için cuma namazı saatleri il ve ilçelere göre değişiklik gösteriyor. Bu nedenle vatandaşlar, bulundukları bölgeye göre öğle ezanı ve cuma namazı saatini araştırıyor.

CUMA NAMAZI NE KADAR SÜRÜYOR?

Cuma namazının süresi caminin uygulamasına ve hutbenin uzunluğuna göre değişebiliyor. Hutbe ve namaz birlikte değerlendirildiğinde cuma ibadeti genellikle yaklaşık 30-45 dakika sürüyor.

CUMA NAMAZI NE ZAMAN BİTİYOR?

Cuma namazı, hutbenin okunmasının ardından kılınan iki rekat farz namaz ve sonrasındaki dualarla tamamlanıyor. Namazın bitiş saati, camiye ve hutbenin süresine göre değişiklik gösterebiliyor.

ÖĞLE EZANI NE ZAMAN OKUNUYOR?

Cuma günü öğle ezanı, cuma namazı vaktinin girmesiyle okunuyor. 28 Ağustos 2026 Cuma günü öğle ezanı ve cuma namazı saatleri şehirden şehre farklılık gösterdiği için vatandaşların Diyanet'in namaz vakitleri üzerinden bulundukları il ve ilçeye ait saati kontrol etmeleri gerekiyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
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