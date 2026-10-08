Erzurum'da evden camiye çevrilen Ketencizade Camii dönüşüm ortasında varlığını koruyor

ERZURUM (İHA) – Erzurum'da Ulu Camii'nin arka sokaklarında bulunan Ketencizade Camii, evden camiye dönüştürülen yapısıyla dikkat çekiyor.

Rabia Ana Mahallesi'nde Ulu Camii'nin hemen arka sokağında yer alan Ketencizade Camii, geleneksel Erzurum evlerini andıran mimarisiyle diğer camilerden ayrılıyor. Geçmişte daha çok Ketenci Mescidi olarak anılan yapı, kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdüğü bölgede varlığını koruyan yapılardan biri olarak ibadete açık bulunuyor.

Eski Ulu Camii İmamı Mehmet Rüştü Efendi'nin evi olarak yapılan yapı, sahibinin vasiyeti üzerine önce medreseye, ardından camiye dönüştürüldü. Ev mimarisini andıran düz tavanlı camide 5 metrelik küçük bir sac minare ve mütevazı bir abdesthane bulunuyor.

1980'li yıllarda mahalle halkının çabalarıyla restore edilen Ketencizade Camii, 1982 yılında ibadete açıldı. İbadete açık olan camide, mahalle sakinleri namazlarını kılmaya devam ediyor.

"Bu yapıyı manevi turizmimize kazandırmamız gerektiğine inanıyoruz"

Araştırmacı-yazar Taner Özdemir Ketencizade cami hakkında bilgi vererek, "Erzurum'un önemli manevi dinamiklerinden biri olan Mehmet Rüştü Efendi'nin hemen camisinin ön planındayız. Tabii bu cami niye önemli? 1982 yılında ibadete açılmış ama tabii caminin herhangi bir mimari bir özelliği yok. Ama manen özelliği ve bize kattığı değer çok fazla. Çünkü Ketencizade Mehmet Rüştü Efendi'nin burası evi. Daha sonra bura medrese olarak da kullanılmış. Akabinde de burayı camiye çevirmişlerdir. Zaten içerisine girildiği zaman buranın bir evden bozma bir cami şeklinde yapılmış olduğunu görebiliriz. Kendine özgü o küçük bir minaresi de var. Mehmet Rüştü Efendi 19. yüzyılda, yani 1834, bazı kaynaklara göre 1836 yılında dünyaya gelmiş, 1916 yılında da vefat etmiş bir isim. Fakat en temel özelliği şu; Ulu Cami imamı olarak biliniyor. Uzun yıllar Ulu Cami'de imamlık yapmıştır. Bu yapıyı da manevi turizmimize kazandırmamız gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.

"Burada da cemaatin oluşması güzel bir şey olur"

Cami cemaatlerinden Ünal Calp ise, "Bildiğimiz kadarıyla işte söylenilen Ulu Cami'nin imamına özel bir ev yapıldı. Daha sonradan da evin cami olarak dönüştürüldüğünü duyduk. Sağ olsun hocalarımız var geliyor, namazımızı cemaat oluşturuyor burada. Yani şu anda tabii buralarda tabii kentsel dönüşümler var. Hani evlerin yıkıldığı görülüyor. Cemaat tabii şu anda çok az bir cemaati var caminin. Ulu Cami'nin mesela Cuma günleri zaten kalabalık oluyor. Ulu Cami de zaten yan tarafında. Burada da cemaatin oluşması güzel bir şey olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı