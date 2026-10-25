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Emirdağ'da Cami Gençlik Buluşması, pansiyonda kalan İmam Hatip öğrencileriyle yapıldı

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Emirdağ'da Cami Gençlik Buluşması, pansiyonda kalan İmam Hatip öğrencileriyle yapıldı
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde İlçe Müftülüğü, İmam Hatip Lisesi Pansiyonu'nda kalan öğrenciler için 'Cami Gençlik Buluşması' düzenledi. İmam Hatip Tatbikat Camii'ndeki programda öğrenciler cemaatle namaz kıldı, sohbetin ardından dergi hediye edildi ve ikramda bulunuldu.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde düzenlenen 'Cami Gençlik Buluşması' yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Buluşma, Emirdağ İlçe Müftülüğü tarafından İmam Hatip Lisesi Pansiyonu'nda ikamet eden öğrencilere yönelik düzenlendi. İmam Hatip Tatbikat Camii'nde yapılan program kapsamında, akşam ve yatsı namazları pansiyon öğrencileriyle birlikte cemaatle eda edildi. Namaz öncesinde; manevi danışman Ali İhsan Akar tarafından gençlere yönelik 'Gençliğin Değeri ve Mus'ab bin Umeyr (r.a.)' konulu sohbet gerçekleştirildi. Programın sonunda öğrencilere dergiler hediye edildi ve ikramda bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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