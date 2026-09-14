Bilal Erdoğan: ’’Her kesimin sürece destek vermesi önemli’’

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Başkanı Bilal Erdoğan, Diyarbakır'da tarihi Ulu Camide namaz kılıp, Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş'i dinledi. Bilal Erdoğan, Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Her kesimin bu sürece destek vermek için elinden geleni yapmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Başkanı Bilal Erdoğan çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi. Sur ilçesinde bulunan tarihi Ulu Camide namaz kılan Bilal Erdoğan, daha sonra vatandaşlarla bir araya geldi. Bilal Erdoğan camide bulunan, Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş'le de kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bilal Erdoğan, Diyarbakır' a Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı olarak geldiklerini söyledi. Erdoğan, "Ben başkan olarak hem icra kurulu üyelerimiz hem üye sivil toplum kuruluşlarımızın başkanları, yöneticileri geldi. Düşündük ki eğitim öğretim yılının, okulların ilk gününde Diyarbakır'da gelelim. İki tane okul ziyaret ettik öğleden önce. Çocuklarımızla ve öğretmenlerimizle oturup sohbet ettik" diye konuştu.

"Bu topraklarda kardeşliği hakim kılmak çok önemli"

Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Erdoğan, "Bu topraklarda kardeşliği, birliği hakim kılmamız çok önemli, özellikle çocuklarımızın geleceği için önemli. Onun için bugün bu meselelerin dününü, bugününü, yarını konuşurken, değerlendirirken karar vericiler bizim çocuklarımızın, hepimizin çocukları olduğundan hareketle, nasıl bu topraklarda bin yılı aşkın kardeşlik hukukunu yaşattıysak ve nasıl bu bizi güçlü kıldıysa, bugünden geleceğe yürürken de çocuklarımızın yaşayacağı yılların yine müreffeh, yine güçlü olması için bu kardeşlik ikliminin ne kadar önemli olduğunu vurgulamaya çalışıyoruz. İnşallah şu anda sürdürülen Terörsüz Türkiye süreci bölgemizde olup bitenlerle birlikte değerlendirildiği zaman Türkiye'nin geleceği için, Türkiye'nin bu bölgede barışı temin eden ülkelerden en başta geleni olması için biz bunu çok kritik görüyoruz. Sivil toplum kuruluşları olarak bizim yapabileceğimiz bu bölgedeki paydaşlarımızla bir araya gelmek, bu bölgedeki temsilciliklerimizin, şubelerimizin daha güçlü olmasını temin etmek, bölgeler arasındaki işte şehirler arasında, okullar arasında iş birliklerini güçlendirmek, inşallah bunu başlangıç gibi görüyoruz bugün itibariyle TGTB olarak ve bünyemizdeki bütün sivil toplum kuruluşlarının önümüzdeki aylarda buralara daha çok gelip gelmesi, buralardaki yapılarını güçlendirmesi, buralara yönelik faaliyetlerini artırmasını çok önemli buluyoruz. Her kesimin bu sürece destek vermek için elinden geleni yapmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Artık yani oldurmamak için maksat oldurmamak olursa bunun için bahane bulmak çok kolay. Ama eğer maksadımız birliğimizi, beraberliğimizi, daha aydınlık yarınlarımızı sağlamaksa o zaman herkes kendinden bir şey koyması lazım. Herkesin elini taşın altına koyması lazım diye düşünüyorum. İnşallah bugün hayırlara vesile olur" şeklinde konuştu.

Van'da 2024 yılında kaybolduktan sonra ölü bulunan Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, Ulu Camide Bilal Erdoğan ile yaptığı görüşmede kızının ölümünün aydınlatılması için destek talebinde bulundu. Kabaiş'in destek talebine Bilal Erdoğan, "Ateş düştüğü yeri yakar. İnşallah yargı içinde çözülür" dedi.

Bilal Erdoğan Organize Sanayi Bölgesinde iş adamları ile görüşme gerçekleştirecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı