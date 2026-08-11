Namaz Dağı'nda dağ koşusu seçmesi öncesi inceleme

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri, 16 Eylül 2026 tarihinde Namaz Dağı'nda düzenlenmesi planlanan Türkiye Dağ Koşusu milli takım seçmesi il karmaları finali öncesinde organizasyon alanında detaylı incelemelerde bulundu.

Şırnak, TEKNOFEST drone yarışmasından sonra bir spor organizasyonuna daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 16 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek Türkiye Dağ Koşusu milli takım seçmesi ve il karmaları finali öncesinde, Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yarışmanın sorunsuz bir şekilde tamamlanması ve parkur güvenliğinin sağlanması amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Nihat Avcı ve beraberindeki teknik ekip, yarışmanın yapılacağı Namaz Dağı'nda alan çalışması gerçekleştirdi. İncelemeler sırasında parkur düzenlemesi, sporcuların geçiş hatları ve organizasyon alanındaki ihtiyaçlar yerinde tespit edildi. İl Müdür Vekili Nihat Avcı, Şırnak'ın bu tür ulusal organizasyonlara ev sahipliği yapmasının kent sporu ve tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, tüm hazırlıkların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

Saha çalışmalarının ardından organizasyon takvimine uygun olarak hazırlıkların aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı