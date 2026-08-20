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Camide Çanta Hırsızlığı: 16 Suç Kaydı Olan Şüpheli Tutuklandı

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Fatih'teki Gazi Atik Ali Paşa Camii'nde namaz kılan bir kişinin ayakkabılığa bıraktığı, içinde 70 bin lira ve 53 gram altın bulunan çantasını çalan M.C., güvenlik kameraları ve operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Fatih'te camide namaz kılan bir vatandaşın ayakkabılığın üzerine bıraktığı, içinde para ve 53 gram altın bulunan çantayı çalan şüpheli tutuklandı.

Gazi Atik Ali Paşa Camii içinde namaz kılan bir vatandaş, içinde 70 bin Türk lirası ve 53 gram altın olan çantasını ayakkabılığın üzerine bıraktı.

Döndüğünde çantasının yerinde olmadığını gören vatandaş, çalındığını düşünerek polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelediklerinde çantanın 16 suç kaydı bulunan M.C. tarafından çalındığını tespit etti.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda M.C'nin Sancaktepe'de olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alınan M.C. emniyete götürüldü.

Gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.C, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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