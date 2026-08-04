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Hırsızın böylesine de yazıklar olsun! Vatandaşın namaza durmasını bekleyip çaldı

Hırsızın böylesine de yazıklar olsun! Vatandaşın namaza durmasını bekleyip çaldı
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Bilecik'ten Eskişehir'e gelen bir vatandaş, namaz kılmak için girdiği Çarşı Camii'nde ayakkabılığa bıraktığı, içinde yaklaşık 1500 TL değerinde eşya bulunan poşetinin çalındığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kimliği belirsiz şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

  • Eskişehir Odunpazarı Çarşı Camii'nde, Bilecik'in Bozüyük ilçesinden gelen bir vatandaşın namaz kılarken ayakkabılığa bıraktığı, içinde yaklaşık 1.500 TL değerinde eşya bulunan poşeti kimliği belirsiz bir şüpheli çaldı.
  • Şüpheli, vatandaşın namaz kılmasını fırsat bilerek poşeti alıp kaçtı; mağdurun ihbarı üzerine polis ekipleri şüphelinin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için bölgede çalışma başlattı.

Bilecik'ten Eskişehir'e gelen vatandaşın, namaz kılmak için girdiği camide, içinde yaklaşık bin 500 TL değerinde eşya bulunan poşeti çalındı.

POŞETİ BIRAKIP NAMAZ KILMAYA GEÇTİ

Olay, Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi Hamamyolu Caddesi üzerinde bulunan Çarşı Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bilecik'in Bozüyük ilçesinden Eskişehir'e gelen bir vatandaş, ibadet etmek amacıyla camiye girdi. Girişte bulunan ayakkabılık alanına, içerisinde yaklaşık bin 500 TL değerinde kişisel eşyalarının yer aldığı poşeti bırakan vatandaş, ardından namaz kılmak üzere içeri geçti.

NAMAZ KILMASINI FIRSAT BİLDİ

Vatandaşın namaz kıldığı esnayı fırsat bilen kimliği belirsiz bir şüpheli, camiye girerek ayakkabılıktaki poşeti aldı ve hızla olay yerinden kaçtı. Namazın ardından poşetinin yerinde olmadığını fark eden mağdur vatandaşın ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. 

Olay yerine gelen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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