Hırsızın böylesine de yazıklar olsun! Vatandaşın namaza durmasını bekleyip çaldı

Bilecik'ten Eskişehir'e gelen vatandaşın, namaz kılmak için girdiği camide, içinde yaklaşık bin 500 TL değerinde eşya bulunan poşeti çalındı.

POŞETİ BIRAKIP NAMAZ KILMAYA GEÇTİ

Olay, Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi Hamamyolu Caddesi üzerinde bulunan Çarşı Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bilecik'in Bozüyük ilçesinden Eskişehir'e gelen bir vatandaş, ibadet etmek amacıyla camiye girdi. Girişte bulunan ayakkabılık alanına, içerisinde yaklaşık bin 500 TL değerinde kişisel eşyalarının yer aldığı poşeti bırakan vatandaş, ardından namaz kılmak üzere içeri geçti.

NAMAZ KILMASINI FIRSAT BİLDİ

Vatandaşın namaz kıldığı esnayı fırsat bilen kimliği belirsiz bir şüpheli, camiye girerek ayakkabılıktaki poşeti aldı ve hızla olay yerinden kaçtı. Namazın ardından poşetinin yerinde olmadığını fark eden mağdur vatandaşın ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı