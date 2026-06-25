Aşure Günü'nün anlamı nedir? Aşure günü hangi dualar ve sureler okunur? Aşure günü hangi namaz kılınır? Aşure Günü'nün anlamı nedir?

İslam aleminde paylaşma, dayanışma ve manevi arınmanın simgesi olarak kabul edilen Aşure Günü, Muharrem ayının en önemli günleri arasında gösteriliyor. Bu mübarek günde ibadetlerini artırmak isteyen vatandaşlar, okunabilecek duaları, sureleri ve yapılması tavsiye edilen ibadetleri merak ediyor. Peki, Aşure Günü hangi ibadetler yapılır, hangi sureler okunur, Aşure Günü'nde oruç nasıl tutulur? İşte merak edilen detaylar...

AŞURE GÜNÜ'NDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Aşure Günü, manevi yönelişin arttığı ve ibadetlerin yoğunlaştırıldığı özel günlerden biri olarak kabul edilir. Bu günde Müslümanların Allah'a yönelerek dua etmeleri, tövbe etmeleri ve hayır işlerinde bulunmaları tavsiye edilir.

Aşure Günü'nde yapılabilecek ibadetler arasında şunlar yer alır:

Nafile oruç tutmak

Dua ve istiğfarda bulunmak

Kur'an-ı Kerim okumak

Sadaka vermek

İhtiyaç sahiplerine yardım etmek

Akraba ve komşularla ilişkileri güçlendirmek

Kırgınlıkları gidermek

Aşure hazırlayıp ikram etmek

AŞURE GÜNÜ HANGİ DUALAR VE SURELER OKUNUR?

Aşure Günü'ne özel olarak farz kılınmış belirli bir dua veya sure bulunmamakla birlikte, bu mübarek günün dua ve zikirle değerlendirilmesi tavsiye edilir.

Bu kapsamda:

İstiğfar etmek

Salavat getirmek

Tevbe duası yapmak

Yasin Suresi okumak

Fatiha Suresi okumak

İhlas Suresi okumak

Felak ve Nas surelerini okumak

Kişisel niyetlere yönelik samimi dualar etmek

önerilen ibadetler arasında yer alır.

AŞURE GÜNÜ HANGİ NAMAZ KILINIR?

Aşure Günü'ne özel farz veya vacip bir namaz bulunmamaktadır. Ancak bu mübarek günün nafile ibadetlerle değerlendirilmesi tavsiye edilir.

Bu kapsamda kılınabilecek namazlar şunlardır:

Nafile namaz

Tövbe namazı

Şükür namazı

Teheccüd namazı

Özellikle iki rekât şükür veya tövbe namazı kılarak Allah'a yönelmek, Aşure Günü'nün manevi atmosferini değerlendirmek isteyenler tarafından tercih edilmektedir.

AŞURE GÜNÜ ORUCU NASIL TUTULUR?

Aşure Günü'nün en faziletli ibadetlerinden biri oruç tutmaktır. Muharrem ayı içerisinde tutulan oruçların sevap bakımından önemli olduğu belirtilirken, Aşure orucunun bir gün öncesi veya bir gün sonrasıyla birlikte tutulması tavsiye edilir.

Bu doğrultuda:

Muharrem'in 9 ve 10. günlerinde,

veya 10 ve 11. günlerinde

oruç tutulması önerilmektedir. Aşure orucu nafile bir ibadet olup, kişinin niyetine ve imkânına göre yerine getirilebilmektedir. Bu ibadet, sabır, şükür ve manevi farkındalığın güçlenmesine katkı sağlayan önemli ibadetlerden biri olarak kabul edilmektedir.