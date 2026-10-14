Van Kalesi'ndeki camiye her gün yaklaşık 5 bin adım atan imam vekili namaz kıldırıyor

Van Kalesi'nin zirvesinde bulunan ve 3 yıl önce restore edilerek ibadete açılan tarihi Süleyman Han Camisi'nde imam vekili olarak görev yapan Sibğatullah Bilmez, her gün dik ve zorlu yolda binlerce adım atarak vakit namazlarını kıldırıyor.

İpekyolu ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Bilmez, yapılış zamanı belli olmayan ancak 1534'te Kanuni Sultan Süleyman tarafından onarıldığı bilinen tarihi camide 5 ay önce imam vekili olarak görev yapmaya başladı.

Namaz vakti öncesinde kaleye doğru yola çıkan Bilmez, dik ve engebeli yolda yaklaşık 5 bin adım atarak yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki kayalık alana kurulan Van Kalesi'nin zirvesindeki camiye ulaşıyor.

Zorlu güzergaha rağmen görevini aksatmadan sürdüren Bilmez, zirvede ezan sesini duyuruyor, vakit namazlarını kıldırıyor, camiye gelen yerli ve yabancı turistlerle görüşerek cami hakkında bilgiler veriyor.

Bilmez, AA muhabirine, yaklaşık 5 yıldır Diyanet İşleri Başkanlığı ve müftülük bünyesinde farklı görevler yaptığını, 5 ay önce de Süleyman Han Camisi'nde göreve başladığını söyledi.

Her gün zorlu yolu tırmanarak camiye ulaştığını anlatan Bilmez, şunları kaydetti:

"Yorucu da olsa elhamdülillah severek yaptığım için keyif alıyorum. Atatürk Kültür Parkı'ndan Van Kalesi'nin üzerindeki Süleyman Han Camisi'ne kadar yaklaşık 5 bin adım atıyorum. Camiye öğle namazından önce geliyorum. Bu cami müze müdürlüğüne bağlı olduğu için yatsı ve sabah namazlarının cemaati olmuyor. Akşam namazından sonra tekrar aynı yolu yürüyerek iniyorum. Buraya gelen ziyaretçilerle namazlarımızı cemaat olarak kılıyoruz Ziyaretçilerimiz kaleyi görmekle yetinmiyor. Aynı zamanda Kanuni Sultan Süleyman'ın eseri olan Süleyman Han Camisi'ni de ziyaret etmiş oluyorlar. Biz de bu görevim bir parçası olarak onları karşılıyoruz, bilgilendiriyoruz."

Bilmez, caminin önemli bir eser olduğunu belirterek, "Yorucu yolculuğun ardından zirveye çıktıktan sonra manzaraya bakıp elhamdülillah diyorum. Güzel ve kıymetli bir vazifeyi gerçekleştirdiğim için Allah'a şükrediyorum. Burada İngilizcemi geliştirdim. Yabancı ziyaretçilere cami, Urartu Kalesi ve Eski Van hakkında bilgilendirmeler yapıyorum. İslam diniyle ilgili soru cevap şeklinde münazaralar gerçekleştiriyoruz. Hem onlar için hem de bizim için gayet güzel ve istifadeli bir işlem gerçekleşiyor." diye konuştu.

Mesleğini severek yaptığını vurgulayan Bilmez, "İnsanların duasını alabilmek, onlardan bir Allah razı olsun duasını bile duyabilmek bana şeref veriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA