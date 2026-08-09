Fatih'te camide hırsızlık: 450 bin liralık çanta namaz sırasında çalındı

İstanbul Fatih’te tarihi Gazi Atik Ali Paşa Camii’nde öğle namazını kılan İshak Yılmaz’ın içerisinde 70 bin lira nakit para ve 53 gram altın bulunan çantası çalındı. Yaklaşık 450 bin lira değerindeki birikimini otomobil almak için yıllarca biriktirdiğini söyleyen Yılmaz, “Birkaç yıllık emeğimiz gitti” dedi. Şüphelinin camide başka bir kişinin çantasını da aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

NAMAZ KILMAK İÇİN CAMİYE GİRDİ

Olay, 6 Ağustos Perşembe günü saat 13.30 sıralarında Fatih Molla Fenari Mahallesi Atik Alipaşa Medresesi Sokak’taki tarihi Gazi Atik Ali Paşa Camii’nde meydana geldi.

Kadıköy’de özel bir şirkette çalışan 38 yaşındaki İshak Yılmaz, otomobil satın almak için yıllardır biriktirdiği 70 bin lira nakit para ile 53 gram altını bozdurmak üzere Kapalıçarşı’ya gitmek için yola çıktı.

Öğle ezanının okunması üzerine namaz kılmak için camiye giren Yılmaz, para ve altınlarının bulunduğu çantayı yanına bırakarak saf tuttu.

NAMAZ KILDIĞI SIRADA ÇANTAYI ALIP KAÇTI

Yılmaz namaz kılarken arkasından yaklaşan kimliği belirsiz şüpheli, içerisinde yılların birikiminin bulunduğu çantayı alarak camiden uzaklaştı.

Namazını tamamladıktan sonra çantasının yerinde olmadığını fark eden Yılmaz, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, caminin güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

“YILLARCA BİRİKTİRDİĞİM EMEĞİM GİTTİ”

Yaşadığı hırsızlığı anlatan Yılmaz, yıllardır biriktirdiği para ve altınlarla otomobil almak istediğini belirterek şunları söyledi:

“Kadıköy’de özel bir şirkette çalışıyorum. Yıllarca biriktirdiğim bir miktar param ve altınım vardı. Bunları Kapalıçarşı’ya götürüp bozduracak ve araba alacaktım. Öğlen ezanı vaktine denk gelince namazımı kılıp ardından kuyumcuya gitmeyi planladım. Camide imamın arkasında saf tutarken kimliği belirsiz bir kişi tarafından çantamız çalındı. Paralar çantamın kenarında duruyordu, birkaç yıllık emeğimiz gitti.”

ÇANTADA 70 BİN LİRA VE 53 GRAM ALTIN VARDI

Çalınan para ve altınların toplam değerinin yaklaşık 450 bin lirayı bulduğunu belirten Yılmaz, mağduriyetinin giderilmesini istedi.

Yılmaz, “53 gram altın ve 70 bin TL nakit para vardı, maalesef hepsi gitti. Çok mağdurum; yetkili mercilerden mağduriyetimin giderilmesini rica ediyorum. Benim canımı yaktı, emeğimi ve hakkımı çaldı. Başkalarının canını yakmasın, rezil olsun. Karakola gidip ifademizi verdik, şikayetçi oldum” ifadelerini kullandı.

BİR BAŞKASININ ÇANTASINI DA ÇALDI

Hırsızlık anları caminin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde camiye giren şüphelinin, İshak Yılmaz’ın çantasının yanı sıra başka bir kişiye ait çantayı da aldığı ve ardından camiden çıktığı görüldü.

Polis ekiplerinin kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı