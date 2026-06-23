Restoranın ortasında namaz kıldı! Görüntü kullanıcıları ikiye böldü

Monakco'da bir restoranda yaşandığı öne sürülen olay, farklı görüşleri karşı karşıya getirdi. İddiaya göre restorana gelen bir müşteri, mekanın ortasına serdiği örtü üzerinde namaz kılmaya başladı.

Durumu fark eden restoran müdürü ise müşteriye yaklaşarak nazik bir şekilde ibadetini sonlandırmasını ve restorandan ayrılmasını talep etti.

"İSTEDİĞİM YERDE İBADET EDEBİLİRİM"

İddiaya göre müşteri, talebi kabul etmedi ve bir Müslüman olarak dilediği yerde dua edip ibadet edebileceğini söyledi. Yaşanan diyalog kısa sürede tartışma konusu olurken, olayla ilgili görüntü ve paylaşımlar geniş yankı uyandırdı.

GÖRÜŞLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Olayın ardından kamuoyunda farklı değerlendirmeler yapıldı. Bir kesim, ibadetin her yerde yapılabileceğini ve kişinin inanç özgürlüğünün korunması gerektiğini savundu.

Diğer kesim ise restoran gibi ortak kullanım alanlarında ibadet için daha uygun mekanların tercih edilmesi gerektiğini belirterek, ibadetlerin kamusal alanlarda gösteriye dönüşmemesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.