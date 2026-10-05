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Herkes beğeniyor! Golünü attı, maç biter bitmez stadyumda namaza durdu

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Herkes beğeniyor! Golünü attı, maç biter bitmez stadyumda namaza durdu
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Fenerbahçe'nin Turan Tovuz'u 2-0 mağlup ettiği hazırlık maçında takımının ilk golünü atan N'Golo Kante, karşılaşmanın ardından bu kez saha dışındaki görüntüsüyle dikkat çekti. 35 yaşındaki yıldız futbolcu, maç sonrası stadyumdaki bir odada namaz kılarken görüntülendi.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı değerlendiren Fenerbahçe, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Turan Tovuz PFK ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

KANTE PERDEYİ AÇTI

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren gollerden ilkini 60. dakikada N'Golo Kante kaydetti. Sarı-lacivertlilerin ikinci golü ise 74. dakikada Çağrı Balta'dan geldi.

MAÇIN ARDINDAN NAMAZ KILDI

Karşılaşmada fileleri havalandıran N'Golo Kante, maçın ardından stadyumdaki bir odada namaz kılarken görüntülendi. 35 yaşındaki yıldız futbolcunun karşılaşma sonrasındaki bu görüntüsü dikkat çekti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
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