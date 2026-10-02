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Kavak'ta cemaat, Hz. Ömer Camii'nde sabah namazı buluşmasında bir araya geldi

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Kavak'ta cemaat, Hz. Ömer Camii'nde sabah namazı buluşmasında bir araya geldi
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Samsun'un Kavak ilçesinde İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü'nün düzenlediği Sabah Namazı Buluşması, Hz. Ömer Camii'nde yoğun katılımla yapıldı. İlçe Müftüsü Ünal Öztürk'ün katıldığı programda cemaatle namaz kılındı, Kur'an tilaveti ve dua edilip çorba ve çay ikram edildi.

Samsun'un Kavak ilçesinde, İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Sabah Namazı Buluşması, Hz. Ömer Camii'nde yoğun katılım ve manevi bir atmosfer eşliğinde gerçekleştirildi.

Kavak İlçe Müftüsü Ünal Öztürk'ün katılımıyla gerçekleştirilen programda, cemaatle sabah namazı kılındı. Namazın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, hep birlikte dua edildi. Birlik ve beraberlik mesajlarının öne çıktığı buluşma, namaz sonrasında katılımcılara ikram edilen sıcak çorba ve çay eşliğinde yapılan samimi sohbetlerle sona erdi.

Programda, cemaatin bir araya gelerek manevi atmosferi paylaşması ve birlik beraberliğin pekiştirilmesi amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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