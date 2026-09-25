Yangını söndürdü, vakit daralınca itfaiye aracının üstünde namaz kıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Yangını söndürdü, ardından namazını kılmak için itfaiye aracının üzerine çıktı. Elazığ'daki arazi yangınının ardından yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

EKİPLER ARAZİ YANGINI İÇİN SEFERBER OLDU

Olay, Elazığ'ın Aşağıdemirtaş mevkiinde meydana geldi. Bölgede arazi yangını çıktığı ihbarının yapılması üzerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kısa sürede yangının bulunduğu bölgeye ulaşan ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için çalışma başlattı. İtfaiye personelinin yoğun müdahalesinin ardından arazi yangını kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

İKİNDİ NAMAZININ ÇIKMASINA DAKİKALAR KALMIŞTI

Yangının söndürülmesinin ardından ekipte görevli bir itfaiye personeli, ikindi namazı vaktinin sona ermesine çok az süre kaldığını fark etti. Yangın bölgesinde bulunan personel, namazını kılmak için dikkat çeken bir yöntem tercih etti. İtfaiye aracının üzerine çıkan görevli, burada namaza durdu. İtfaiye personeli, dakikalar önce yangına müdahale ettiği bölgede aracın üzerinde ikindi namazını kıldı.

O ANLARI VATANDAŞ KAMERAYA ALDI

İtfaiye personelinin aracın üzerinde namaz kıldığı anlara bölgede bulunan bir vatandaş da tanıklık etti. Vatandaş, dikkat çeken görüntüyü cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde itfaiye personelinin yangın söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından aracın üstünde namaz kıldığı görüldü.

Kaynak: Haberler.com