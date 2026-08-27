Sivas'ta Kediyi Kuyudan Kurtaran Temizlik Görevlisi

Sivas'ta namaz kılmak için okulda kalan temizlik görevlisi, duyduğu ses üzerine 5 metrelik kuyuya inerek yavru kediyi kurtardı.

Sivas'ta mesai bitiminde namaz kılmak için okulun alt katına inen temizlik görevlisi İbrahim Naçar, yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuya düşen yavru kedinin sesini duydu. Okul müdürü ve öğretmenlerinden yardım isteyen Naçar, kuyuya inerek yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Olay, Şefik Güngör Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda meydana geldi. Okulda temizlik görevlisi olarak çalışan İbrahim Naçar, mesaisinin sona erdiği sırada namaz kılmak için alt kata indi. Bu sırada yüksek sesle miyavlayan yavru kediyi duyan Naçar, sesin okulun kullanılmayan yaklaşık 5 metre derinliğindeki gider kuyusundan geldiğini fark etti. Durumu okul müdürü ve öğretmenlere bildiren Naçar, onların da yardımıyla kuyuya indi. Yaklaşık 5 metre derinliğe inen Naçar, mahsur kalan yavru kediyi alarak kuyudan sağ salim çıkardı. Kurtarma sırasında anne kedinin de kuyunun başında yavrusunu beklemesi dikkat çekti.

"Hayvanın sesini duydum"

Yaşananları anlatan İbrahim Naçar, "Tam mesai bitimine denk geldi. Aşağı kata namaz kılmak için indiğimde hayvanın sesini duydum. Çok yüksek sesle bağırıyordu. Kuyuya düştüğünü fark ettim. Mesai bitimi olduğu için hocalarımdan ve müdürlerimden yardım istedim. Baktığımızda gerçekten kuyuya düştüğünü gördük. Normalde namazımı evde kılarım ama o gün burada kılmam gerekti. Bu da hayvanın kurtulmasına vesile oldu" dedi.

"Fark etmeseydik hayvan ölecekti"

Naçar, "Bu kuyu okulun gideri olduğu için kullanılmıyordu. Eğer fark etmeseydik hayvan ölecekti. Yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyudan çıkardık. Kurtarma çalışması sırasında annesi de yanımızda bekliyordu" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı