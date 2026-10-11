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Nevşehir Nar'da ceviz toplayan kişi elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirdi

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Nevşehir'in Nar beldesinde ağaçtan ceviz toplayan kişi, metal sırığın elektrik hattına temas etmesi sonucu akıma kapılarak yaşamını yitirdi. Cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Nar Camisi'nde kılınan namaz sonrası toprağa verildi.

Nevşehir'de ağaçtan ceviz toplamaya çalıştığı sırada elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.

Seyit Kurugöllü (45) Nar beldesindeki bahçesinde ağaçtan ceviz topladığı sırada elindeki metal sırıkla elektrik hattına temas etti.

Kurugöllü'nün elektrik akımına kapıldığını gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Kurugöllü'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Nevşehir Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinden sonra yakınlarına teslim edilen Kurugöllü'nün cenazesi, Nar Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Kaynak: AA
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