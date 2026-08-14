Cuma ezanı saat kaçta okunuyor, Cuma selası saat kaçta okunuyor 14 Ağustos Cuma?

14 Ağustos 2026 Cuma günü cuma namazını eda edecek vatandaşlar, cuma selasının ve cuma ezanının okunacağı saati merak ediyor. Öğle namazı vaktinde kılınan cuma namazı öncesinde okunan sela ve ezan saatleri, şehirden şehre farklılık gösterebiliyor. İşte 14 Ağustos Cuma günü cuma ezanı ve cuma selası saatine ilişkin merak edilenler.

14 AĞUSTOS 2026 CUMA NAMAZI SAATİ: İSTANBUL, ANKARA, İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

14 Ağustos 2026 Cuma günü cuma namazını kılacak vatandaşlar, başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere illerindeki cuma namazı saatlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz vakitleri takvimine göre 14 Ağustos Cuma günü cuma namazı saatleri belli oldu. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de cuma namazı saat kaçta kılınacak? Cuma selası ve cuma ezanı saat kaçta okunacak?

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan verilere göre 14 Ağustos 2026 Cuma günü cuma namazı saatleri şöyle:

• İstanbul Cuma Namazı Saati: 13.14

• Ankara Cuma Namazı Saati: 12.58

• İzmir Cuma Namazı Saati: 13.21

İl ve ilçelere göre namaz vakitlerinde farklılık olabildiği için vatandaşların cuma namazına gitmeden önce bulundukları bölgenin güncel namaz vakitlerini kontrol etmeleri önem taşıyor.

Cuma selası Cuma namazı vaktinden 1 saat önce okunur.

14 AĞUSTOS CUMA SELASI SAAT KAÇTA OKUNACAK?

Cuma namazı öncesinde camilerde sela okunması, vatandaşlara cuma gününün geldiğini hatırlatan geleneklerden biri olarak uygulanıyor. Cuma selasının okunma saati caminin ve bölgenin uygulamasına göre değişiklik gösterebilir. Cuma namazı ise öğle namazı vaktinde kılınıyor ve hutbenin ardından cemaatle birlikte eda ediliyor.

CUMA NAMAZININ ÖNEMİ

Cuma namazı, İslam dininde Müslümanların haftalık olarak bir araya geldiği önemli toplu ibadetlerden biri olarak kabul ediliyor. Kur'an-ı Kerim'in Cuma Suresi 9. ayetinde, cuma günü namaz için çağrı yapıldığında alışverişin bırakılarak Allah'ın zikrine yönelinmesi emrediliyor. Bu ayet, cuma namazının Müslümanlar açısından taşıdığı öneme dikkat çekiyor.

Hadislerde de cuma gününün Müslümanlar için özel bir gün olduğuna işaret ediliyor. Hz. Muhammed'in cuma gününü faziletli bir gün olarak nitelendiren hadisleri bulunuyor. Cuma namazı yalnızca bireysel bir ibadet olarak değil, Müslümanların aynı camide bir araya gelmesi, birlik ve beraberlik duygusunun güçlenmesi ve toplumsal dayanışmanın pekişmesi açısından da önem taşıyor.

CUMA NAMAZI SAATİ İL İL NASIL ÖĞRENİLİR?

14 Ağustos 2026 Cuma günü için Türkiye'nin farklı illerindeki cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı namaz vakitleri üzerinden takip edilebiliyor. Bulunduğunuz il ve ilçeye göre cuma namazı saatini kontrol ederek ibadet için camiye zamanında ulaşabilirsiniz.