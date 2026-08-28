Cuma namazı nasıl kılınır, hangi dualar okunur? Cuma namazı kaç rekât?

Cuma günü öğle vaktinde camilerde cemaatle kılınan cuma namazının detayları merak ediliyor. Hutbenin ardından kılınan cuma namazının kaç rekât olduğu, namaz öncesi ve sonrasında hangi sünnetlerin bulunduğu araştırılıyor. Peki, cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekât ve hangi dualar okunur? İşte cuma namazına ilişkin merak edilen ayrıntılar...

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı, cuma günü öğle vaktinde cemaatle camide kılınan farz namazdır. Namazdan önce imam tarafından hutbe okunur. Hutbenin ardından cemaatle cuma namazının farzı kılınır. Cuma namazı kılınırken imamın tekbirleri ve kıraat takip edilir.

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı 2 rekattır. Cuma namazının öncesinde ve sonrasında sünnet namazları da kılınır. Uygulamaya göre cuma namazının sünnetleriyle birlikte toplam rekat sayısı farklı şekilde ifade edilebilir. Esas olan, cuma namazının cemaatle kılınan 2 rekat farzıdır.

CUMA NAMAZINDA HANGİ DUALAR OKUNUR?

Cuma namazında diğer namazlarda olduğu gibi Sübhaneke, Fatiha ve Kur'an'dan bir sure veya ayetler okunur. Rükû ve secdelerde ilgili tesbihler söylenir. Namazın ardından kişinin dilediği şekilde dua etmesi mümkündür. Hutbede ise imam tarafından ayet, hadis, salavat ve dualar okunabilir.

CUMA NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Cuma namazı, cuma günü öğle namazı vaktinde kılınır. Öğle ezanının okunmasının ardından hutbe okunur ve hutbenin tamamlanmasıyla cuma namazının farzı cemaatle eda edilir. Cuma namazının saati, bulunulan şehre göre değişiklik gösterir.