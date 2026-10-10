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Namaz vaktinde camiye gelmeyen imam, cemaat tarafından mezarlıkta ölü bulundu

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Namaz vaktinde camiye gelmeyen imam, cemaat tarafından mezarlıkta ölü bulundu
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Mersin'in Tarsus ilçesinde ikindi namazı için camiye gelmeyen imam Halil Kısa'yı merak eden cemaat, kendisini aramaya çıktı. Önce evine, ardından mezarlığa giden vatandaşlar Kısa'nın cansız bedenini kırılmış bir ağacın yanında buldu. İmamın kuru bir ağacı keserken düşerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesine Alibeyli Mahallesi'ndeki bir camide imam hatip olan Halil Kısa, ikindi namazı öncesinde evinden çıkarak mezarlığa gitti. 

NAMAZ SAATİNDE CAMİYE GELMEYİNCE CEMAAT ÖNCE EVİNE, SONRA MEZARLIĞA GİTTİ 

İkindi saatlerinde imamın camiye namaz kıldırmaya gelmediğini gören cemaat evine gitti. Vatandaşlar, evdeki eşinden imamın mezarlığa gittiğini öğrendi. Bunun üzerine mezarlığa giden vatandaşlar, Kısa'yı kesilirken kırılan ağacın yanında hareketsiz yatarken buldu. Durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kısa'nın hayatını kaybettiğini belirledi. 

BİR İHTİMAL ÜZERİNDE DURULUYOR

Olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında imamın cansız bedeni otopsi için hastane morguna gönderildi. İmamın kuru ağacı keserken kırılması sonucu düşerek hayatını kaybettiğinin değerlendirildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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