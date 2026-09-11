Camiye giren kadın cuma namazını karıştırdı

Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir camide cuma namazı esnasında hareketli anlar yaşandı. Namaz kılındığı sırada içeri giren bir kadın, cemaatin arasına katılarak ibadet etmek istedi. Durumu fark eden cemaatin tepki göstermesi üzerine kısa süreli gerginlik oluştu.

POLİS EKİPLERİ BAŞINDA BEKLEDİ

Tepkilerin ardından kadın cami içerisinden çıkarıldı. İbadetine cami avlusunda devam eden kadının yanında, olası bir olumsuzluğu önlemek amacıyla polis ekipleri güvenlik önlemi alarak bekledi.

Kaynak: Haberler.com