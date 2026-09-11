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Camiye giren kadın cuma namazını karıştırdı

Camiye giren kadın cuma namazını karıştırdı Haber Videosunu İzle
Camiye giren kadın cuma namazını karıştırdı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Cuma namazı sırasında camiye giren bir kadın, cemaatin arasına karışmak istedi. Cemaat tepki gösterince kadın camiden çıkarıldı. Kadın, cami avlusunda namaz kılmaya devam ederken, polis ekipleri de yanında bekledi.

Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir camide cuma namazı esnasında hareketli anlar yaşandı. Namaz kılındığı sırada içeri giren bir kadın, cemaatin arasına katılarak ibadet etmek istedi. Durumu fark eden cemaatin tepki göstermesi üzerine kısa süreli gerginlik oluştu.

POLİS EKİPLERİ BAŞINDA BEKLEDİ

Tepkilerin ardından kadın cami içerisinden çıkarıldı. İbadetine cami avlusunda devam eden kadının yanında, olası bir olumsuzluğu önlemek amacıyla polis ekipleri güvenlik önlemi alarak bekledi.

Kaynak: Haberler.com
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