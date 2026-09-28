A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Kupası Dünya Grubu 1 play-off'ta Tunus ile eşleşti

A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Kupası Dünya Grubu 1 play-off'ta Tunus ile eşleştiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Erkek Tenis Takımı, 2027 Davis Kupası Dünya Grubu 1 play-off serisinde Tunus ile eşleşti. Londra'da yapılan kura çekimi sonucu belirlenen eşleşmede karşılaşmalar, 2027 Şubat'ta Türkiye'nin ev sahipliğinde oynanacak.
A Milli Erkek Tenis Takımı, 2027 Davis Kupası Dünya Grubu 1 play-off serisinde Tunus ile eşleşti.
Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Davis Kupası Dünya Grubu 1 play-off kura çekimi, Londra'da yapıldı. A Milli Takım'ın rakibi, kura çekimi sonucu Tunus oldu.
Eşleşmede karşılaşmalar, 2027 yılının şubat ayında Türkiye'nin ev sahipliğinde oynanacak.
Kaynak: AA