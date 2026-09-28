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A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Kupası Dünya Grubu 1 play-off'ta Tunus ile eşleşti

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A Milli Erkek Tenis Takımı, 2027 Davis Kupası Dünya Grubu 1 play-off serisinde Tunus ile eşleşti. Londra'da yapılan kura çekimi sonucu belirlenen eşleşmede karşılaşmalar, 2027 Şubat'ta Türkiye'nin ev sahipliğinde oynanacak.

A Milli Erkek Tenis Takımı, 2027 Davis Kupası Dünya Grubu 1 play-off serisinde Tunus ile eşleşti.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Davis Kupası Dünya Grubu 1 play-off kura çekimi, Londra'da yapıldı. A Milli Takım'ın rakibi, kura çekimi sonucu Tunus oldu.

Eşleşmede karşılaşmalar, 2027 yılının şubat ayında Türkiye'nin ev sahipliğinde oynanacak.

Kaynak: AA
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