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Polatlı'da 3. Gordion Arkeofilm Festivali'nde Cengiz Dağcı belgeseli gösterildi

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Polatlı'da 3. Gordion Arkeofilm Festivali'nde Cengiz Dağcı belgeseli gösterildi
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Ankara Polatlı'da 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Gordion Arkeofilm Festivali'nde, Zafer Karatay'ın yönettiği Cengiz Dağcı belgeseli gösterildi. Gösterim sonrası Karatay, Dağcı'nın hayatı ve Londra'dan Kırım'a getirilen cenaze sürecini anlattı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Gordion Arkeofilm Festivali'nde, "Cengiz Dağcı" belgeselinin gösterimi yapıldı.

Festival kapsamında, Polatlı Belediyesi 13 Eylül Kültür Merkezi'nde, Polatlı Gordion Vakfı, Polatlı Kırım Derneği ve Emel Kırım Vakfı işbirliğiyle program düzenlendi.

Cıyın Halkoyunları ve Müzik Topluluğu'nun gösterisiyle başlayan programda, Zafer Karatay'ın yönettiği "Cengiz Dağcı" belgeselinin gösterimi gerçekleştirildi.

Belgesel gösteriminin ardından Gordion Vakfı Başkan Yardımcısı Kadir Uluç'un moderatörlüğünde Zafer Karatay katılımcılara Cengiz Dağcı'nın hayatı, şiirleri, kitapları ile belgeselin hazırlanması ve cenazesinin Londra'dan Kırım'a getirilmesi sürecini anlattı.

Konuşmaların ardından programa katkı sağlayanlara plaket takdim edildi.

Kaynak: AA
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