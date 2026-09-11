Prenses Diana'nın ikonik 'intikam elbisesi' 29 yıl sonra yeniden müzayedede

(ANKARA) - Prenses Diana'nın, dönemin Galler Prensi Charles'ın Camilla Parker Bowles ile ilişkisini televizyonda itiraf ettiği gece giydiği ve moda tarihine "intikam elbisesi" olarak geçen siyah elbise, 1997'den bu yana ilk kez açık artırmaya çıkarılacak.

Prenses Diana'nın en çok hatırlanan kıyafetlerinden biri olan Christina Stambolian tasarımı elbise, aralık ayında Sotheby's tarafından satışa sunulacak. Diana, siyah, vücuda oturan ve omuzları açık elbiseyi 29 Haziran 1994'te Londra'daki Serpentine Gallery'de Vanity Fair tarafından düzenlenen yardım yemeğinde giymişti. Aynı gece Prens Charles, televizyonda yayımlanan bir röportajda evlilikleri sırasında Camilla Parker Bowles ile ilişkisi olduğunu kamuoyuna açıklamıştı.

Diana'nın tercihi, bu zamanlama nedeniyle İngiliz basınında kısa sürede "intikam elbisesi" olarak anılmaya başlandı. Kraliyet ailesinin geleneksel giyim anlayışından ayrılan elbise, sonraki yıllarda Diana'nın kamuoyu önündeki imajını kendi kontrolüne aldığı ve özgüvenini ortaya koyduğu anlardan birinin simgesi olarak yorumlandı.

Elbise, Diana'nın ölümünden kısa süre önce, 1997'de düzenlenen ve gardırobundaki 79 kıyafetin satışa çıkarıldığı yardım müzayedesinde el değiştirmişti. Aradan geçen 29 yılın ardından yeniden açık artırmaya çıkacak elbise için Sotheby's, 150 bin ila 300 bin dolar arasında tahmini satış değeri belirledi.

Elbise, 18-24 Eylül tarihlerinde Sotheby's'in Londra'daki merkezinde sergilendikten sonra Hong Kong, Cenevre ve New York'a götürülecek. Açık artırma öncesindeki son durağı 2 Aralık'ta New York olacak. Satıştan elde edilecek gelirin bir bölümünün Royal Edinburgh Hospital adına NHS Lothian Charity'ye bağışlanması planlanıyor.

Sotheby's El Çantaları ve Moda Bölümü Başkanı Morgane Halimi, Diana'nın kıyafetleri bir iletişim aracı olarak kullanma biçimine dikkati çekerek, "Sözcüklerin yetersiz kaldığı ya da basitçe yetmediği anlarda moda bir dil olabilir. Prenses Diana bunu içgüdüsel olarak anlamıştı. On yıllar boyunca akıllarda kalan, o geceki skandal değil, Prenses Diana'nın sergilediği özgüven ve soğukkanlılık oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA