Milyoner iş insanının akılalmaz sonu! Altın tabutla gömüldü

Nijerya- Britanya vatandaşı iş insanı ve sosyal medya fenomeni Igho "Tiny" Ubiribo'nun Tayland tatili sırasında yaptırdığı estetik işlem ölümle sonuçlandı.

Yaklaşık 185 bin Instagram takipçisi bulunan ve sosyal medya hesabından lüks yaşamına ilişkin paylaşımlar yapan Ubiribo, eşi Danielle Simba Allen ile birlikte mart ayında Bangkok'a gitti. 43 yaşındaki iş insanı burada penis büyütme amacıyla estetik bir işlem yaptırdı.

40 MİLİLİTRE DOLGU ENJEKTE EDİLDİ

İngiltere'deki adli soruşturmada ortaya çıkan bilgilere göre Ubiribo'ya Bangkok'taki bir klinikte yaklaşık 40 mililitre hyalüronik asit ve lidokain enjekte edildi.

İşlemin ardından eşiyle birlikte masaja giden Ubiribo, burada göğüs ağrısından şikayet etmeye başladı. Kısa süre içerisinde iki kez bilincini kaybeden iş insanı ambulansla Sukhumvit Hastanesi'ne kaldırıldı.

100 DAKİKADAN FAZLA HAYATA DÖNDÜRMEYE ÇALIŞTILAR

Hastaneye ulaştığında sağlık görevlilerinin sorularına yanıt verebildiği belirtilen Ubiribo için doktorlar pulmoner emboliden şüphelendi ve tomografi çekilmesine karar verdi.

Ancak Ubiribo, tetkik gerçekleştirilemeden yeniden bilincini kaybetti. Yoğun bakıma alınan 43 yaşındaki iş insanına 100 dakikadan uzun süre kalp masajı ve yeniden canlandırma müdahalesi yapıldı ancak kurtarılamadı. Ubiribo, 6 Mart 2026'nın ilk saatlerinde hayatını kaybetti.

OTOPSİDE DİKKAT ÇEKEN BULGU

Ubiribo'nun ölümünün ardından İngiltere'de yapılan inceleme, olayın nedenini ortaya koydu. Otopsi sırasında akciğerlerinde bulunan materyalin, estetik işlemde kullanılan hyalüronik asitle uyumlu olduğu belirlendi.

Inner West London Coroners' Court'taki incelemede, Ubiribo'nun estetik işlemin neden olduğu pulmoner emboli sonucu hayatını kaybettiği sonucuna varıldı.

ALTIN TABUTLA TOPRAĞA VERİLDİ

Lüks yaşamıyla tanınan Ubiribo'nun cenaze töreni de dikkat çekti. İş insanı mayıs ayında Londra'da düzenlenen törenle toprağa verildi.

Dış basındaki bazı haberlerde Ubiribo'nun 745 bin doların üzerinde değere sahip olduğu öne sürülen altın bir tabutla son yolculuğuna uğurlandığı belirtildi. Cenazeye ünlü Afrobeats sanatçısı Davido'nun da katıldığı bildirildi.

LÜKS YAŞAMIYLA TANINIYORDU

"Tiny", "Denisi" ve "Ego" lakaplarıyla da bilinen Ubiribo'nun sosyal medyada yaklaşık 185 bin takipçisi bulunuyordu. Dış basında yer alan bilgilere göre iş insanının Los Angeles'ta yaklaşık 1,1 milyon dolar değerinde bir evi ve Londra'da yaklaşık 600 bin dolar değerinde bir dairesi bulunuyordu.

Ubiribo, 2022 yılında moda tasarımcısı ve sosyetik isim Danielle Simba Allen ile evlenmişti. Ölümünün mart ayında gerçekleşmesine rağmen olayın ayrıntıları, İngiltere'deki adli incelemenin sonuçlarının basına yansımasıyla Eylül 2026'da ortaya çıktı.

Kaynak: Haberler.com