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Önüne koydular, saniyeler içinde bitirdi! Dünya rekoru geldi

Önüne koydular, saniyeler içinde bitirdi! Dünya rekoru geldi Haber Videosunu İzle
Önüne koydular, saniyeler içinde bitirdi! Dünya rekoru geldi
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İngiliz profesyonel hızlı yemek yarışmacısı Leah Shutkever, Londra'daki Guinness Dünya Rekorları merkezinde bir burritoyu 30,75 saniyede yiyerek dünya rekorunu kırdı. Aynı gün iki farklı yeme rekoruna daha imza atan Shutkever'ın kariyerindeki Guinness rekoru sayısı 42'ye ulaştı.

  • İngiliz profesyonel hızlı yemek yarışmacısı Leah Shutkever, bir burritoyu 30,75 saniyede bitirerek Guinness Dünya Rekoru'nu kazandı.
  • Shutkever, 4 Ağustos'ta Londra'daki Guinness Dünya Rekorları merkezinde gerçekleştirdiği denemede, Miki Sudo'nun 31,47 saniyelik derecesini 0,72 saniye geride bıraktı.
  • Shutkever aynı gün bir dakikada 8 churros yiyerek ve 613 gram çilek tüketerek iki Guinness Dünya Rekoru daha kırdı.

İngiliz profesyonel hızlı yemek yarışmacısı Leah Shutkever, bir burritoyu yalnızca 30,75 saniyede bitirerek Guinness Dünya Rekoru'nun sahibi oldu. Shutkever, daha önce ABD'li Miki Sudo'ya kaptırdığı "bir burritoyu en hızlı yeme" unvanını böylece yeniden ele geçirdi.

REKORU YENİDEN ELE GEÇİRDİ

Rekor denemesi, 4 Ağustos'ta Londra'daki Guinness Dünya Rekorları merkezinde gerçekleştirildi. Shutkever, önüne konulan burritoyu 30,75 saniyede tamamen yiyerek yeni dereceye imza attı. Guinness Dünya Rekorları, başarılı denemenin ardından İngiliz yarışmacının unvanı yeniden kazandığını duyurdu.

Shutkever, aynı rekoru 2019'dan itibaren elinde bulunduruyordu. Şubat 2022'de burritoyu 32,35 saniyede bitirmiş, ancak aynı yıl ABD'li profesyonel hızlı yemek yarışmacısı Miki Sudo 31,47 saniyelik derecesiyle rekoru ele geçirmişti.

BURRİTOYU 30,75 SANİYEDE BİTİRDİ

Guinness Dünya Rekorları tarafından yayımlanan görüntülerde Shutkever'ın kronometrenin başlamasıyla birlikte burritoyu hızla yemeye başladığı görülüyor. İngiliz yarışmacı, son lokmayı da bitirdikten sonra ağzında yiyecek kalmadığını göstererek denemesini tamamlıyor.

30,75 saniyelik derecesiyle eski rekorun 0,72 saniye altına inen Shutkever, yeniden dünya rekorunun sahibi oldu.

AYNI GÜN 3 DÜNYA REKORU KIRDI

Shutkever'ın başarısı burritoyla sınırlı kalmadı. İngiliz yarışmacı aynı gün bir dakikada 8 churros yiyerek ve yine bir dakika içinde 613 gram çilek tüketerek iki Guinness Dünya Rekoru daha kırdı. Böylece Londra'daki ziyaretini üç ayrı rekorla tamamladı.

Guinness Dünya Rekorları'na göre Shutkever'ın kariyerinde şu ana kadar 42 rekor bulunuyor. Profesyonel hızlı yemek yarışmacısı olmadan önce mimarlık yapan Shutkever, yemek yarışmalarının yanı sıra spor ve fitness içerikleriyle de tanınıyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHüseyin U:

Çiğnemeden o büyük parçaları yutmanın bedelini,bilin bakalım nerede ödeyecek...Hele bir de acılı ile vay haline..

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