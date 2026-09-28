Türk girişimcilerden YouTube için yapay zekâ hamlesi: VidOSAI lanse edildi

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Londra merkezli Türk girişimciler tarafından geliştirilen VidOSAI, YouTube içerik üreticilerinin kanal yönetimi, içerik stratejisi ve büyüme süreçlerini veri odaklı hale getirmeyi amaçlayan yapay zekâ destekli video işletim sistemini kullanıma sundu. Platform; kanal performansından izleyici davranışlarına, rakiplerden küresel trendlere kadar çok sayıda veriyi analiz ederek içerik üreticilerine uygulanabilir stratejiler sunuyor.

VERİ ODAKLI YOUTUBE BÜYÜME SİSTEMİ

VidOSAI, YouTube yayıncılığında içerik üreticilerinin karar alma süreçlerini yalnızca sezgi ve deneme-yanılmaya dayalı olmaktan çıkarmayı hedefliyor. Sistem; kanalların geçmiş performans verilerini, izleyici davranışlarını, rakip kanallardaki gelişmeleri, öne çıkan içerik formatlarını ve küresel trendleri eş zamanlı olarak analiz ediyor.

Platformun sunduğu analizler doğrultusunda içerik üreticilerine doğrudan uygulanabilecek stratejiler oluşturuluyor.

İÇERİK FIRSATLARINI VE BAŞARILI FORMATLARI BELİRLİYOR

VidOSAI'ın öne çıkan özellikleri arasında içerik analizi ve fırsat tespiti bulunuyor. Sistem, kanaldaki videoların neden başarılı olduğunu analiz ederken yükselişe geçen yeni içerik formatlarını da belirlemeye çalışıyor.

Bunun yanında içeriklerin kurgu ve paketleme süreçlerine yönelik öneriler sunuluyor. Video akışı, hikâye yapısı, başlık ve küçük resim (thumbnail) tercihleri analiz edilerek optimizasyon önerileri hazırlanıyor.

Platform ayrıca yapılan önerilerin Tıklama Oranı (CTR), izlenme süresi (retention) ve kanal gelirleri üzerindeki beklenen etkisini öngörmeye yönelik analizler gerçekleştiriyor.

“BÜYÜK KANALLARIN GÜCÜNÜ HERKESE SUNUYORUZ”

VidOSAI CEO'su Cenk Oflaz, YouTube'da yüksek gelir elde etmenin yalnızca iyi içerik üretmekle sınırlı olmadığını belirtti.

Başarılı kanalların arkasında veri bilimi, rakip analizi ve optimizasyon süreçlerini yürüten geniş ekiplerin bulunduğuna dikkat çeken Oflaz, şu ifadeleri kullandı:

“Bu seviyedeki teknoloji altyapısını ve uzmanlığı, yapay zekâ tabanlı işletim sistemimiz aracılığıyla çok daha geniş bir içerik üretici ekosisteminin kullanımına sunuyoruz.”

UZMANLAŞMIŞ YAPAY ZEKÂ AJANLARI 7/24 ÇALIŞIYOR

VidOSAI CTO'su Tolga Şeremet, platformun ajana dayalı çoklu yapay zekâ mimarisiyle geliştirildiğini açıkladı.

Şeremet'in verdiği bilgilere göre sistem, her kanal için özel bir AI ajan ağı oluşturuyor. Strateji, paketleme, izleyici tutma, dağıtım ve gelir optimizasyonu gibi farklı alanlarda uzmanlaşan ajanlar, yüzlerce veriyi paralel biçimde işliyor.

Sistemde alınan aksiyonların sonuçları ise üretken yapay zekâdan bağımsız deterministik bir denetim katmanı tarafından değerlendiriliyor. Bu katmanda özellikle CTR, izlenme süresi ve gelir gibi temel performans göstergeleri üzerinden ölçüm yapılıyor.

Elde edilen sonuçlar yeniden kanalın öğrenme döngüsüne aktarılıyor. Böylece platformun, her kanalın kendine özgü “büyüme DNA'sını” öğrenen ve 7/24 çalışan bir veri bilimi ekibine dönüşmesi hedefleniyor.

15 YILLIK YOUTUBE DENEYİMİ “INSIGHT PLAYBOOKS” SİSTEMİNE AKTARILIYOR

VidOSAI'ın altyapısında yalnızca anlık verilerin analiz edilmesi değil, platformun arkasındaki 15 yılı aşkın YouTube deneyimi de kullanılıyor.

Yüzlerce başarılı kanalın ölçeklenme süreçlerinden elde edilen deneyim, “Insight Playbooks” adı verilen sistem aracılığıyla platformdaki karar mekanizmalarına yansıtılıyor. Böylece yüksek performans gösteren kanallarda kullanılan stratejilerin daha geniş ölçekte uygulanabilmesi amaçlanıyor.

KANAL VERİLERİ İZOLE EDİLİYOR

VidOSAI, veri egemenliği ve gizlilik konularını da platformun temel prensipleri arasında konumlandırıyor.

Şirketin açıklamasına göre her partnerin verisi tamamen izole bir yapıda tutuluyor. Kanallar arasında veri paylaşımı yapılmazken, elde edilen verilerin dış LLM (Büyük Dil Modeli) sistemlerine aktarılmadığı belirtiliyor.

DİJİTAL MEDYA VE TEKNOLOJİDE DENEYİMLİ KADRO

VidOSAI'ın kurucu kadrosunda dijital medya ve teknoloji alanında 20 yılı aşkın deneyime sahip isimler bulunuyor.

Cenk Oflaz, Dailymotion Türkiye ve 321Media Productions gibi online video sektöründeki deneyimleriyle projenin ürün ve teknoloji vizyonunu yönetiyor.

Platformun yazılım altyapısı ise Maçkolik, Ofsayt, Masomo ve Admost gibi girişimlerin kurucusu Erdem Yurdanur'un da bünyesinde yer aldığı Kokteyl Teknoloji'nin 20 yıllık teknoloji ekibi tarafından geliştiriliyor.

ERKEN ERİŞİM SÜRECİ BAŞLADI

VidOSAI şu anda farklı niş alanlardan seçilen sınırlı sayıdaki YouTube içerik üreticisi ve çok kanallı medya şirketiyle (MCN) erken erişim sürecini yürütüyor.

Şirket, önümüzdeki aylarda platformu kademeli olarak daha geniş bir içerik üreticisi kitlesinin kullanımına açmayı hedefliyor.