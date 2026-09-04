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Covent Garden Sinfonietta'dan Bodrum'da ilk konser

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Londra'nın ünlü orkestrası Covent Garden Sinfonietta, Türkiye'deki ilk konserini Bodrum Kalesi'nde verdi. Şef Philippe Chizhevsky yönetimindeki konserde solistler piyanist Adam Gutseriev ve çellist Dali Gutserieva sahne aldı. Orkestra yarın da aynı sahnede konser verecek.

Londra'nın ünlü orkestrası Covent Garden Sinfonietta, Türkiye'deki ilk konserini Muğla'nın Bodrum ilçesinde verdi.

Londra'daki dünyaca ünlü Royal Opera House'un seçkin müzisyenlerinden oluşan orkestra, Türkiye'deki ilk konserleri için turizm kenti Bodrum'u tercih etti.

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'ndeki konserde orkestrayı şef Philippe Chizhevsky yönetti.

Programın solistleri ise uluslararası yarışmalarda elde ettikleri derecelerle adlarından söz ettiren kardeş sanatçılar piyanist Adam Gutseriev ile çellist Dali Gutserieva oldu.

Gutseriev, Richard Strauss'un piyano ve orkestra için kaleme aldığı dinamik eseri "Burleske" ile seyircilerin karşısına çıktı.

Dünyaca ünlü salonlarda verdikleri konserler ve klasik müzik alanındaki uluslararası ödüllerle tanınan orkestranın tarihi atmosferdeki performansı beğeni kazandı.

Orkestra aynı sahnede yarın da konser verecek.

Kaynak: AA
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