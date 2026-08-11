Birleşik Krallık'ın yeni altın planı ortaya çıktı

FCA sözcüsü, kurumun tokenlaştırma ve dijital varlık alanındaki gelişmeleri, tokenlaştırılmış altın gibi yeni kullanım alanları da dahil olmak üzere yakından izlediğini belirtti. Sözcüye göre kurum, tokenlaştırmanın sunduğu fırsatları ve zorlukları değerlendirmek için sektörle istişare etmeyi planlıyor. FCA, yaklaşımına ilişkin daha fazla ayrıntıyı yakında paylaşacak.

Kurum, tokenlaştırma çalışmalarının tek bir kullanım alanıyla sınırlı olmadığını, bunun yerine piyasa genelindeki gelişmeleri incelediğini vurguladı. Altının tokenlaştırılması, fiziki altındaki mülkiyet haklarını temsil eden dijital tokenlerin oluşturulması anlamına geliyor. Bu modelde ihraççı, tokenlere karşılık gelen fiziki altını rezervde tutuyor.

ÇİN LONDRA'NIN ALTIN LİDERLİĞİNİ ZORLUYOR

Londra'nın tezgah üstü piyasası, tarihsel olarak küresel altın ticaretinin en büyük merkezi olarak öne çıkıyor. Dünya Altın Konseyi'ne göre Londra piyasası, küresel tezgah üstü altın işlemlerinin nominal hacminin yaklaşık yüzde 70'ini oluşturuyor. Ancak Londra'nın bu üstünlüğü, giderek artan biçimde Çin'in rekabetiyle sınanıyor.

Basına yansıyan bilgilere göre FCA, piyasa büyümesini desteklemek için tokenlaştırılmış altın düzenlemelerini görüşmek üzere finans kuruluşlarıyla temasa geçti. Altın fiyatı ocak ayında troy ons başına yaklaşık 5.595 dolarla rekor kırmıştı. Fiyat daha sonra yaklaşık 4.340 dolara geriledi.

DÜZENLEME DAHA GENİŞ DİJİTALLEŞMENİN PARÇASI

Toptan finansal piyasaların dijitalleştirilmesini de gündeme alan FCA, tokenlaştırılmış altının bu piyasalarda teminat olarak oynayabileceği role ilişkin görüş topluyor. Kurumun, tokenlaştırılmış dijital varlıklara yönelik yeni kural taslağına ilişkin ayrıntıları önümüzdeki aylarda açıklaması bekleniyor.

Bu adımlar, Birleşik Krallık'ın finansal piyasalarını dijitalleştirmeye yönelik daha geniş planının bir parçasını oluşturuyor. Birleşik Krallık Hazinesi'nin toptan dijital piyasalardan sorumlu yetkilisi Chris Woolard, temmuzda 12 aylık bir plan açıklamıştı. Bu planın ülkenin yıllık ekonomik üretimini 33 milyar sterlin, yani yaklaşık 44 milyar dolar artırabileceği öngörülüyor.

FCA ile İngiltere Merkez Bankası, finansal piyasaların tokenlaştırılması ve modernleştirilmesine yönelik planlarını mayıs ayında açıklamıştı. FCA'nın piyasalardan sorumlu yöneticisi Simon Walls, tokenlaştırmanın toptan piyasaları dönüştürme, varlıkların ihraç, işlem ve mutabakat biçimini yeniden şekillendirme potansiyeli taşıdığını söylemişti.

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