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Londra'da metro istasyonunda ölümcül saldırı

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İngiltere'nin başkenti Londra'daki Liverpool Street Metro İstasyonu'nda 30 Ağustos'ta saldırıya uğrayan 32 yaşındaki kişi, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 38 yaşındaki Jeremiah Maximo gözaltına alındı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Liverpool Street Metro İstasyonu'nda saldırıya uğrayan 32 yaşındaki kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İngiliz Ulaştırma Polisi (BTP) tarafından yapılan açıklamada, 30 Ağustos Pazar günü yerel saatle 22.51'de Liverpool Street Metro İstasyonu'ndaki saldırı ihbarı üzerine polis ve sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, ağır yaralanan kişinin kritik durumda hastaneye kaldırıldığını ancak dün ailesinin yanında hayatını kaybettiği ifade edildi.

Olayla bağlantılı olarak Barking'de yaşayan 38 yaşındaki Jeremiah Maximo'ya "ağır şekilde bedensel zarar verme" suçlaması yöneltildiği bildirildi.

Ayrıca, açıklamada, İngiliz vatandaşı olduğu belirtilen Maximo'nun gözaltında tutulduğu ve Highbury Corner Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılacağı kaydedildi.

BTP Dedektif Başmüfettişi Sam Blackburn da yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden kişinin yakınlarına başsağlığı dileyerek, soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Blackburn, olayı gören ancak henüz polisle irtibat kurmayan kişilere çağrıda bulunarak "Her bilgi bizim için hayati önem taşıyabilir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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