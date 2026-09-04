86 tonluk dev operasyon! Milyarlarca dolarlık altın böyle taşındı
Hollanda'nın olası krizlere karşı hazırlık amacıyla Kuzey Amerika'daki yaklaşık 86 tonluk altın rezervinin yerini değiştirdiği dev operasyona ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Milyarlarca dolarlık rezervin fiziki olarak taşınan bölümü geniş güvenlik önlemleri altında sevk edilirken, 59 ton altın ise New York'ta satılıp Londra'da yeniden alındı.
- Hollanda Merkez Bankası, ABD ve Kanada'da tuttuğu yaklaşık 86 ton altının konumunu değiştirdi.
- Operasyonda New York'taki yaklaşık 59 ton altın satılıp Londra'da yeniden satın alınırken, 27 tonun üzerinde altın fiziki olarak Zeist'e ve ardından Londra'ya taşındı.
- Operasyon sonrası Londra'da tutulan Hollanda altınının payı yüzde 18,1'den yüzde 32,1'e çıktı ve Hollanda'nın toplam altın rezervi 612,4 ton seviyesinde.
Hollanda Merkez Bankası'nın (DNB) Mart-Ağustos 2026 döneminde gerçekleştirdiği dev altın operasyonunun ayrıntıları gündemdeki yerini korurken, sevkiyata ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.
Olası krizlerde rezervlere daha hızlı erişebilmek isteyen Hollanda, ABD ve Kanada'da tuttuğu yaklaşık 86 tonluk altının konumunu değiştirdi. Operasyon kapsamında fiziki olarak taşınan rezervler için kapsamlı güvenlik önlemleri alındı.
ALTINLAR GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA TAŞINDI
Milyarlarca dolarlık rezervin fiziki olarak yer değiştiren bölümünün özel nakliye araçları ve güvenlik güçlerinin eşliğinde sevk edildiği görüldü.
Operasyon kapsamında ABD ve Kanada'daki rezervlerden 27 tonun üzerinde altın Hollanda'nın Zeist kentindeki güvenli tesise fiziki olarak getirildi. Benzer miktarda altın daha sonra Zeist'ten Londra'ya gönderildi.
59 TON ALTIN İÇİN FARKLI YÖNTEM
86 tonluk operasyonun tamamı külçelerin araçlara yüklenerek ülkeler arasında taşınması şeklinde gerçekleşmedi.
Hollanda Merkez Bankası, New York'taki yaklaşık 59 ton altını sattı ve aynı miktardaki altını Londra'da yeniden satın aldı. Böylece devasa miktardaki külçelerin Atlantik'in diğer tarafına fiziki olarak taşınmasına gerek kalmadı.
KRİZ ANINDA ALTINA DAHA HIZLI ULAŞACAKLAR
Hollanda'nın hamlesinin arkasında yeni altın satın almak değil, mevcut rezervlerin olası bir kriz sırasında daha kolay kullanılmasını sağlamak bulunuyor.
Operasyonun ardından Londra'da tutulan Hollanda altınlarının payı yüzde 18,1'den yüzde 32,1'e yükseldi. Böylece Londra, Hollanda'nın yurt dışında en fazla altın bulundurduğu merkez haline geldi.
Hollanda'nın toplam altın rezervi ise 612,4 ton seviyesinde bulunuyor.