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Londra'da otonom taksi dönemi başladı

Londra'da otonom taksi dönemi başladı
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İngiltere'nin başkenti Londra'da Uber ve teknoloji şirketi Wayve, kentin ilk robotaksi hizmetini başlattı. Yaklaşık 20 araçla sunulan hizmette, araçlarda henüz güvenlik sürücüsü bulunacak ve ücretler normal Uber yolculuklarıyla aynı olacak. Londra'nın dar ve karmaşık yolları ile yayaların serbestçe karşıdan karşıya geçebilmesi, otonom araçlar için zorluk oluşturuyor. Şirketler, tam otonom sürüş için nihai onayın henüz verilmediğini belirtiyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bugün itibarıyla otonom taksi hizmeti başladı. Uber ve İngiliz teknoloji şirketi Wayve, kentin ilk robotaksi hizmetini başlattıklarını duyurdu. Uber'in Otonom Mobilite Başkanı Sarfraz Maredia, hizmete yaklaşık 20 araçla başlanacağını söyledi. Müşteriler, uygulama üzerinden araç çağırdıklarında bir Wayve aracıyla eşleştirilebilecek; ancak bu teklifi kabul edip etmemekte özgür olacak. Ücretlerin normal Uber yolculuklarından farklı olmayacağı, robotaksi yolculuklarının sonunda bahşiş uyarısı gösterilmeyeceği bildirildi.

Wayve'ın otonom araç teknolojisiyle donatılmış Ford Mustang Mach-E elektrikli araçlarıyla verilecek hizmette, direksiyonda bir süre daha güvenlik sürücüsü görev yapacak. Güvenlik sürücüsü, sorun durumunda direksiyonu devralabilecek ya da fren yapabilecek. İngiltere'de araçların güvenlik sürücüsü olmadan trafiğe çıkması için nihai onay henüz verilmedi. Maredia, onay sürecinin devam ettiğini ve bitiş tarihinin bilinmediğini aktardı.

Londra sokaklarında bir süredir robotaksiler test ediliyor. Waymo ve Çinli Baidu da başkentte ticari yolcu hizmeti sunmaya hazırlanıyor. Dar ve karmaşık yollarıyla yoğun trafiği nedeniyle Londra, otonom araçlar için zorluklar barındırıyor. Ayrıca İngiltere'de yayaların güvenli buldukları anda her yerde karşıdan karşıya geçebilmesi, robotaksiler için ayrı bir sınav oluşturuyor. Dünyada robotaksi kullanımı yaygınlaşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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